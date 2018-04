V centre pozornosti: Ako dokáže nový člen kráľovskej rodiny posilniť ekonomiku?

Zdroj: BBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:49 -

Dôvera britských spotrebiteľov sa v posledných rokoch znížila, pretože rast miezd nedokázal držať tempo s infláciou. Reálne mzdy, ktoré vyjadrujú, čo si možno za zárobok kúpiť, tak vlastne klesli, čo spôsobilo zníženie výdavkov spotrebiteľov. Niekoľko známych predajcov kvôli tomu muselo zatvoriť svoje obchody alebo dokonca úplne skončiť.



Nezávislá konzultačná firma Brand Finance, ktorá sa zaoberá ohodnocovaním značiek, odhaduje, že chlapec, ešte pred prvými narodeninami, prinesie britskej ekonomike 50 miliónov libier. "Narodenie nového princa je tiež obrovskou marketingovou príležitosťou pre britských producentov a predajcov detských produktov, ktorí môžu vo svojich propagačných kampaniach odkazovať na kráľovské dieťa," uvádza generálny riaditeľ Brand Finance David Haigh s tým, že firma vytvorila zoznam položiek, o ktoré vzrastie záujem. Sú na ňom upomienkové predmety, pamätné mince, potraviny a nápoje. Porastie tiež predaj výrobkov pre deti, ako detské kočíky a oblečenie.

Zvýšený záujem potvrdzujú aj predajcovia detského a materského oblečenia, ako JoJo Maman Bebe či Mothercare. "Kráľovská rodina a akákoľvek zmienka o nich sú masívnou podporou," dodáva výkonná riaditeľka Jojo Maman Bebe Laura Tenison.

Optimizmus čiastočne brzdí hlavný ekonóm firmy Investec Philip Shaw. Podľa neho kráľovský novorodenec môže pomôcť s predajom jednotlivých kusov oblečenia, širšej britskej ekonomike však príliš nepomôže. "Nové kráľovské bábätko zrejme nebude mať významný vplyv na ekonomiku. A zdá sa, že veľká podpora je v tejto chvíli ešte viac nepravdepodobná vzhľadom na to, koľkých domácnostiam chýba hotovosť."





Shaw pripúšťa, že novorodenec a nadchádzajúca svadba princa Harryho s Meghan Markleovou pomôžu udržať kráľovskú rodinu v centre pozornosti a zvýšiť ich popularitu. To by mohlo podporiť turistiku. Stúpnuť by tak mohli výdavky za letenky, ubytovanie a v reštauráciách. Ťažiť by z toho mohli aj ľudia ponúkajúci ubytovanie cez Airbnb.

Prínos nového člena kráľovskej rodiny pre ekonomiku je však nižšia ako u jeho súrodencov. V prípade najstaršieho syna, princa Georgea, bol dopad na ekonomiku vyčíslený na 75 miliónov GBP a pri jeho mladšej sestre, princeznej Charlotte, na 100 miliónov libier. Novorodený chlapec je tretím potomkom Williama a Kate a až piatym následníkom trónu. Navyše prišiel na svet necelý mesiac pred svadbou princa Harryho a Meghan Markleovej. "Tretí kráľovský pôrod pochopiteľne priťahuje menej pozornosti ako prvé dva a je navyše trochu zatienený nadchádzajúceho svadbou princa Harryho a Meghan Markleovej," uvádza Haigh.

Aký dlhý bude priaznivý vplyv najnovšieho prírastku nie je úplne jasné, Haigh však dodáva, že kráľovská rodina je dar. Podľa neho môže britská ekonomika čakať tento rok vzostup až o viac ako jednu miliardu libier, hlavne vďaka kráľovskej svadbe. Monarchia však poskytuje ekonomike podporu každý rok. Brand Finance odhadla, že vlani zvýšila ekonomiku o takmer 1,8 miliardy libier.