Veční optimisti: Milionári veria, že sa dožijú viac ako 100 rokov

Zdroj: Bloomberg; Business Times;iDnes

dnes 10:28

Spoločnosť USB Group zozbierala názory od viac ako 5 tisíc milionárov z celého sveta. Kritériom pre výber respondentov bolo, že každý z nich má aspoň milión dolárov, ktoré môže voľne investovať. Ako uviedla agentúra Bloomberg, asi 53 percent z oslovených očakáva, že bude nažive dlhšie než 100 rokov. Denník Business Times upresňuje, že prieskumu sa zúčastnilo aj 400 milionárov zo Singapuru, z ktorých až 46 percent predpokladá, že sa dožije viac ako sto rokov.

Aj keď je väčšina presvedčená o svojej dlhovekosti, viac ako 70 percent milionárov sa obáva, že sa ich zdravie v najbližších 10 rokoch zhorší. Aj možno preto dve tretiny z nich uviedli, že považujú akcie zdravotníckych firiem za najsilnejšie investičné príležitosti v horizonte najbližších viac ako 30 rokov.





Ani milionári to nemajú jednoduché. S dlhovekosťou sa v ich prípade spájajú obavy, či si dokážu udržať vysoko nastavenú latku. Asi 63 percent bohatých sa obáva, že si nebude môcť dovoliť svoj súčasný životný štýl aj po odchode do dôchodku. 66 percent má strach z rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť a 68 percent plánuje pracovať dlhšie ako do dôchodkového veku, aby si udržali svoj životný štýl.

Singapurskí milionári sú mimoriadne háklivý na zdravie. Dokážu si ho ceniť viac ako iní. Až 92 percent z nich uviedlo, že investovanie do vlastného zdravia je oveľa dôležitejšie ako rast ich bohatstva. Priemerný singapurský boháč by dnes obetoval okolo tretiny svojho bohatstva, ak by mu to mohlo zaručiť ďalších 10 rokov zdravého života. "Je veľmi povzbudivé, že mnoho Singapurčanov má už zavedený finančný plán a prispôsobuje svoje investičné portfólio príprave na dlhší život," povedal vedúci investičné kancelárie UBS v Ázii Hartmut Issel. Približne 85 percent oslovených sa domnieva, že každodenná činnosť a práca majú pozitívny vplyv na zdravie.