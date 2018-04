dnes 12:16 -

Bratislava 23. apríla (TASR)- Vďaka silnejšej korune sa česká priemerná mzda opäť vzdialila slovenskej. Rozdiel v priemernej mzde dosiahol ku koncu roka 2017 už 170 eur.

Aj pre minuloročné posilnenie českej koruny poskočila mzda v Česku za rok 2017 o 170 eur nad úroveň priemernej mzdy na Slovensku a rozdiel sa vďaka silnejúcej korune ďalej zväčšuje. Vyplýva to z porovnania, ktoré zrealizovala spoločnosť eTrader, obchodník na menových a kapitálových trhoch.

Postupné kontinuálne posilňovanie koruny od minuloročnej jari začína mať zreteľný vplyv aj pri porovnaní vývoja ukazovateľov životnej úrovne medzi Českom a krajinami eurozóny. V apríli tohto roka sa zatiaľ česká mena s priemernou hodnotou 25,3188 koruny za euro (k 19. 4. 2018) drží na najnižšej mesačnej úrovni od konca menových intervencií ČNB zo 6. 4. 2017. Tohtoročný vývoj môže potvrdiť trend, ktorý začal práve po ukončení menového záväzku ČNB. Pri prepočte na eurá podľa jednotného kurzu pre rok 2017 dosiahla priemerná mzda v Česku 1122 eur, zatiaľ čo na Slovensku 954 eur. Rozdiel predstavuje takmer 170 eur. Navyše, ak sa zohľadní posilnenie kurzu k dnešnému dňu (25,255 korún za euro), vychádza vlaňajšia priemerná mesačná mzda v Česku až na 1170 eur, čím sa rozdiel voči slovenským mzdám zväčšuje na 216 eur.

"Naplnenie predikcie ČNB, že sa na budúci rok kurz koruny k euru bude blížiť k 24,5, by mohlo pri inak nezmenených očakávaniach priniesť ďalšiu akceleráciu zbližovania životnej úrovne so západnou Európou. V rámci východnej Európy by sa Česko udržalo medzi štátmi s najvyššou úrovňou," komentoval ďalší možný vývoj hlavný analytik eTrader Tomáš Krejčí.

Na Slovensku je trend rastúcej ekonomiky tiež badateľný. Medziročný rast HDP vlani dokonca prebehol ten v ČR o 0,1 percentuálneho bodu, keď dosiahol 4,7 %. Mzdy na Slovensku rástli tiež, v porovnaní s Českom však výrazne pomalšie.

Medziročný prírastok nominálnych miezd na Slovensku predstavoval 4,6 %, keď priemerná mzda za rok 2017 dosiahla 954 eur mesačne.

