Financial Times: Brusel presmeruje peniaze zo strednej Európy, pôjdu do Španielska a Grécka

Desiatky miliárd eur z fondov Európskej únie by mohli po roku 2020 namiesto do krajín strednej a východnej Európy putovať skôr do štátov ťažko zasiahnutých nedávnou finančnou krízou, teda do Španielska a Grécka. Na svojom webe to napísal denník Financial Times s odkazom na návrhy dokumentov Európskej komisie, ktorých finálna podoba by mala byť zverejnená na začiatku mája.

Podľa FT má komisia v pláne ukončiť doterajšie rozdeľovanie peňazí z kohéznych fondov takmer výlučne na základe výšky hrubého domáceho produktu na obyvateľa a nahradiť ju oveľa širšími kritériami pokrývajúcimi celý rad faktorov, od nezamestnanosti mládeže, vzdelávania a životného prostredia až po inovácie a prístup krajín k migrácii.

Plánované zmeny budú podľa denníka znepokojivé najmä pre Poľsko a Maďarsko. Tie sú veľkými príjemcami peňazí z kohéznych fondov, majú ale s Bruselom spory ohľadom zásad právneho štátu a demokratických princípov. "Skúšajú to postaviť proti nám. Je to ďalší spôsob, ako prísť o peniaze," citujú FT veľvyslanca jednej z únijných krajín, ktoré by na novom modeli strácali.



O podrobnostiach reforiem sa stále rokuje, diplomati však predpokladajú, že výsledkom bude presmerovanie finančných prostriedkov z Poľska, ČR a Pobaltia do juhoeurópskych štátov, napríklad Talianska, Španielska, Grécka, a dokonca aj do niektorých regiónov vo Francúzsku, píše denník.





Rokovania ohľadom budúceho viacročného rozpočtu je sťažené plánovaným znížením celkových výdavkov z kohéznych fondov, ktoré má sčasti pomôcť kompenzovať výpadok v príjmoch spôsobený odchodom Británie z Európskej únie. FT pripomínajú, že komisár pre rozpočet Günther Oettinger v tejto súvislosti hovoril o nevyhnutnosti škrtov medzi piatimi a desiatimi percentami.

Financial Times tiež upozornil, že nemecká kancelárka Angela Merkerlová a francúzsky prezident Emmanuel Macron podporujú myšlienku využiť rozpočet EÚ na finančnú podporu regiónov s veľkým počtom žiadateľov o azyl, ako sú Nemecko či Švédsko.