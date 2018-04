Čo keby? Každodenný život podľa pravidiel Wall Street by ste asi mať nechceli

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Foto: TASR/J.Kotian;E.Ďurčová;getty images Video: YT

Hudba

Čo keby kapely s jediným hitom vydržali s touto piesňou po zvyšok svojej kariéry?

Možno si ešte pamätáte chytľavú melódiu hitu Tubthumping od skupiny Chumbawamba. Refrén tejto piesne skrátka nedostanete z hlavy. No a čo, že žiadnu inú skladbu od tejto skupiny nepoznáte, proste kedykoľvek začujete názov kapely, začnete sa o ich ďalší album zaujímať.







Že nepoznáte Chumbawambu? Tak si pustite Spin Doctors. Áno, tiež od nich poznáte len jednu pieseň.





Šport

Čo keby sa profesionálni športovci, keď sa im veľmi nedarí, správali ako hedžoví manažéri. ktorí sa trhu pozerajú na chrbát z peknej diaľky?



-"Kapitán, prečo ste dnes ten zápas prehrali?"

-"Tak po prvé, nemohli sme vedieť, že súper dá viac bodov ako my a navyše aj rozhodca bol evidentne proti nám. Mimochodom, ak by sme skóre oboch tímov očistili o riziko, boli by sme na tom bodovo lepšie ako súper. Sme teda vlastne víťazmi, akokoľvek hovorí skóre niečo iné. "

Zdravotníctvo

Čo keby sa lekári správali ako predajcovia finančných produktov?

-"Dobrý deň, rád vás spoznávam. Odporúčam operáciu slepého čreva."

-"No, ehm, ako by som to, mňa bolí skôr členok."

-"Verte mi, som profesionál, nie ste môj prvý prípad. Bude sa vám dlhodobo dariť oveľa lepšie, keď vám tam ten apendix nebude trčať. Navyše pri tejto operácii sa v podstate nemožno pomýliť."





Inovácie

Čo keby vás váš nadriadený hodnotil tak, ako investori komentujú Apple?

-"Musíme si priznať, že zaostávame. V čom je problém? Ako keby to už nebolo ono."

-"Nie je to ani desať rokov, čo sme vynašli jeden z najviac inovatívnych prístrojov v histórii, ktorý zmenil celé odvetvie priemyslu. Stále našej firme generuje toľko peňazí, že nevieme, čo s nimi."

- "Áno, je evidentné, že už nedokážete inovovať na rovnakej úrovni. Uvažovali ste o tom, že by ste odkúpili viac akciových opcií, a pridali tak firme na hodnote?"





Rodinné financie

Čo keby váš domáci rozpočet fungoval rovnako ako štvrťročné hodnotiace správy firiem?

Koľko že ste to vlani ušetrili? Kúpili ste novú strechu, opravili auto, dcéra potrebovala nové zuby a raz za čas si predsa môžete dožičiť dlhšiu dovolenku. Všetko to sú ale jednorazové položky, takže hoci nemáte v podstate žiadne pozitívny cash flow, vaše hospodárenie vyzerá fantasticky.





Reštaurácia

Čo keby nám čašníci radili pri výbere jedál rovnako, ako sme na to zvyknutí od trhových komentátorov v televízii?

-"Najlepší na našom menu je tento šťavnatý steak. Predpokladám, že ho kuchár dnes pripraví dokonale. Pri svojej práci a voľbe techniky prípravy vychádza zo všetkých dostupných dát."

Po chvíle ale na stole pristanú bolonské špagety.







-"Hovoril som steak? Zabudnite na to, samozrejme som myslel cestoviny. Prečo by ste si dávali steak? Špagety sú pre dnešok najlepšou voľbou, a hneď vám aj vysvetlím prečo..."

Škola

Čo keby vaše deti nosili známky podľa toho, ako firmy predstavujú výsledky hospodárenia?

-„Áno, mami, mám 3+, ale čakal som niečo horšie ako trojku. Prekonal som odhady! Vo výsledku by sa preto moje známky mali zlepšovať.“







Zoznamka

Čo keby on-line zoznamky fungovali rovnako ako investičný stratégovia a ich trhové predpovede?

Pre najbližšie tri mesiace sme opatrní, pokiaľ ide o Julku ako možnú partnerku, pretože práve ukončila problémový vzťah. V dlhodobejšom výhľade k nej ale zaujímame vysoko konštruktívny postoj. Riziká u Petra sú naklonené skôr negatívnym smerom, pretože je to trocha hlupák. Ale rýchla večera a kino s ním by zmysel mať mohli. Znižujeme hodnotenie Pavla kvôli jeho volatilnej osobnosti, pretože je slovanista a Slovan