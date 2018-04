 Slovensko je v zabezpečení potravín na tom lepšie ako pred piatimi rokmi

dnes 10:31 -

V zabezpečení potravín si Slovensko za posledných 5 rokov polepšilo, no za krajinami Visegrádskej štvorky (V4) naďalej zaostáva. Informovalo o tom v pondelok Slovenské farmárske družstvo (SFD) na základe výsledkov rebríčka Global Food Security Index 2017, ktorý zverejňuje analytické oddelenie týždenníka The Economist. Podľa rebríčka patrí Slovensku momentálne 34. miesto zo 113 hodnotených krajín so 70 získanými bodmi zo 100. Index hodnotí tri oblasti, a to kvalitu a bezpečnosť potravín, dostupnosť potravín a cenovú prístupnosť potravín.

Rebríček bol podľa SFD prvýkrát zverejnený v roku 2012 a v ňom bolo Slovensku pridelených 69 bodov. Roky 2013 a 2014 boli pre Slovensko v hodnotení rokmi poklesu, ale v roku 2015 sa začala fáza rastu. Najlepšie hodnotenou položkou v poslednom rebríčku z roka 2017 bola pre SR cenová prístupnosť potravín (hodnotenie schopnosti spotrebiteľov nakupovať potraviny), kde Slovensko zaznamenalo 73,6 bodu. V prípade dostupnosti potravín (stav zásob potravín v krajine a podiel verejných výdavkov na poľnohospodársku vedu a výskum, ale aj poľnohospodársku infraštruktúru) bolo Slovensku pridelených 67,8 bodu a v kvalite a bezpečnosti (rôznorodosť či nutričná hodnota potravín a ich samotná bezpečnosť) SR dosiahla 67,2 bodu. Kým v prípade bezpečnosti potravín či ich nutričnej hodnoty dosahuje Slovensko podľa SFD excelentnú úroveň, tak naopak v prípade prostriedkov vynaložených na poľnohospodársku vedu a výskum sa pohybuje naša ekonomika hlboko pod priemerom.

Napriek tomu, že Slovensko uzatvára prvú tretinu „potravinovo najzabezpečenejších“ ekonomík sveta, ostatné krajiny V4 sa nám zatiaľ predbehnúť nepodarilo. Českej republike patrilo vlani v rebríčku 23. miesto (75,8 b.), Poľsku 27. miesto (74,1 b.) a Maďarsku 30. miesto (72,2 b.). Rakúšania sa v roku 2017 umiestnili dokonca na 11. priečke (81,6 b.). Spomedzi našich susedov sme predbehli iba Ukrajinu, ktorá si v rebríčku vyslúžila až 63. miesto (54,1 b.). Top trojku rebríčka Global Food Security Index 2017 tvorili Írsko, USA a Veľká Británia.

Slovenské farmárske, družstvo je slovenský holding, ktorý vlastní poľnohospodárske podniky zamerané na rastlinnú a živočíšnu prvovýrobu po celom Slovensku.