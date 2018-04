Mesto V.Krtíš rekonštruuje fontánu, nová bude mať 11 dýz a dve vodné delá

dnes 17:16 -

Vo Veľkom Krtíši rekonštruujú 25-ročnú fontánu na tamojšom námestí. Jej technológia sa za štvrťstoročie opotrebovala a stala sa nefunkčnou. "Teleso fontány bolo za tie roky vystavené rôznym poveternostným podmienkam, čo sa podpísalo pod jej celkový stav. Mesto sa preto rozhodlo pre celkovú obnovu fontány," uviedla pre TASR hovorkyňa Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Erika Grega.

Nová fontána bude plochá s farebným osvetlením. Pôjde o novodobý typ fontán so samostatnou technologickou časťou. Bude mať 11 dýz a dve vodné delá. Rekonštrukcia vyjde mesto na viac ako 103.725 eur. Do nej sú zahrnuté aj búracie práce, stavebné práce, ako aj realizácia samotnej fontány s technológiou. Plánovaná je aj obnova priestorov okolia fontány. Práce na obnove fontány by mali byť ukončené do 30. júna.