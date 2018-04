NDS vyhlásila tender na dokumentácie pre R7 Holice - Mliečany - Dolný Bar

dnes 15:01 -

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na dokumentácie pre stavbu úsekov rýchlostnej cesty R7 Holice - Mliečany (11 kilometrov) a Mliečany - Dolný Bar (9,5 km). Súčasťou tendra je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie stavebného zámeru a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní dokumentácie na územné rozhodnutie pre obe pripravované stavby R7 v okrese Dunajská Streda. Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, predpokladaná hodnota za uvedené služby predstavuje 2,95 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,54 mil. eur vrátane DPH).

Dokumentácia na územné rozhodnutie má byť dodaná pre úsek R7 Holice - Mliečany do 240 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a pre úsek Mliečany - Dolný Bar do 210 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa (NDS) zhotoviteľovi. Lehoty na dodanie dokumentácie stavebného zámeru pre oba úseky sú do 270, resp. 240 dní a oznámenia do 90 dní od doručenia výzvy. Lehota na otváranie ponúk je 24. mája, pričom platiť musia minimálne do 31. marca budúceho roka. NDS vyžaduje poistnú zmluvu na sumu 235 tis. eur na plnenie predmetu zákazky.

Výstavba R7 na juhu Slovenska je plánovaná v celkovej dĺžke vyše 223 km a je rozdelená na desať úsekov. Prvé tri úseky R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 32 km sú vo výstavbe spolu s dvoma úsekmi D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - Bratislava, Rača (27 km) v rámci PPP projektu a vybudované by mali byť do roku 2020. Ďalších sedem úsekov R7 je v rôznom stave prípravy v procese posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA), resp. dokumentácie na územné rozhodnutie. Ide o úseky Holice - Mliečany (11 km), Mliečany - Dolný Bar (9,5 km), Dolný Bar - Zemné (23,5 km), Zemné - Nové Zámky (14,25 km), Nové Zámky - Čaka (29,2 km), Čaka - Veľký Krtíš (71,3 km) a Veľký Krtíš - Lučenec (32,8 km).