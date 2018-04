AKTUALIZÁCIA - EKONOMIKA: MMF navýšil odhad rastu slovenského hospodárstva

dnes 16:01 -

BRATISLAVA 19. apríla (SITA) - Medzinárodný menový fond (MMF) zvýšil odhad rastu slovenskej ekonomiky. Podľa aktuálneho svetového ekonomického výhľadu fondu by totiž hrubý domáci produkt Slovenska mal v tomto roku reálne stúpnuť o 4 %, kým vo vlaňajšej októbrovej prognóze predpovedal krajine rast o 3,7 %. MMF zároveň očakáva, že hospodárstvo Slovenska bude akcelerovať a v roku 2019 dosiahne rast na úrovni 4,2 %.

Rast spotrebiteľských cien by sa podľa najnovšej prognózy fondu mal na Slovensku stabilizovať tesne pod úrovňou 2 %. V tomto aj budúcom roku by totiž mala inflácia dosiahnuť zhodne 1,9 %. Na trhu práce zasa MMF očakáva pokračovanie znižovania miery nezamestnanosti z vlaňajších 8,3 % na tohtoročných 7,5 %. Budúci rok by však podľa fondu mala nezamestnanosť na Slovensku klesnúť už len mierne, o 0,1 percentuálneho bodu na 7,4 %.

Dynamika slovenského hospodárstva by tak v nasledujúcom období mala byť zhruba na dvojnásobnej úrovni oproti priemeru eurozóny, ktorej MMF prognózuje v tomto roku hospodársky rast na úrovni 2,4 % a v budúcom roku o 2 %. Rýchlejšie by na Slovensku však mali rásť aj ceny, keď v eurozóne podľa fondu v tomto roku porastú o 1,5 % a v roku 2019 o 1,6 %.

V oblasti fiškálnej politiky MMF vo svojej aktuálnej prognóze počíta, že Slovensko dosiahne vyrovnaný rozpočet verejných financií v roku 2020 tak, ako to avizuje vládny kabinet. Ako uvádzajú analytici menového úseku Národnej banky Slovenska, podľa fondu by schodok verejných financií mal v tomto roku klesnúť o 0,7 percentuálneho bodu na 0,9 % hrubého domáceho produktu a v budúcom roku na 0,4 % výkonu ekonomiky. Verejný dlh by mal rovnako klesať z tohtoročných očakávaných 49 % hrubého domáceho produktu až po 43,9 % v roku 2020.