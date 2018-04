Penta investuje do technológií na výrobu elektromotorov

dnes 11:46 -

Investičná skupina Penta plánuje prostredníctvom svojej nemeckej spoločnosti Gehring Group investovať do technológií na výrobu elektromotorov pre automobilový priemysel. Nemecká firma podpísala zmluvu o zlúčení so spoločnosťou copperING, vďaka ktorej rozšíri svoje portfólio o spomínaný biznis. „Súčasný akcent na rozvoj elektromobilov a hybridov viedol firmu Gehring k spojeniu so spoločnosťou copperING, ktorá vlastní dôležité postupy pre výrobu kľúčových súčastí elektromotorov. Využíva inovatívnu technológiu “hairpin“, vďaka ktorej sú elektromotory ľahšie a majú pritom výrazne vyšší výkon,“ informovala skupina Penta.

„Vzhľadom na to, že ďalšie desaťročie patrí v automobilovom priemysle hlavne hybridom a elektromobilom, má toto spojenie veľkú budúcnosť. Už dnes rokujeme o dodávkach strojov pre výrobu základu elektromotorov s najväčšími automobilkami a veríme, že budeme patriť medzi ich kľúčových dodávateľov,“ dodal investičný manažér v Penta Investments Tomáš Šusták.

Vlastníkom Gehring Technologies Holding GmbH sa stala Penta v roku 2012. Spoločnosť vo svojich závodoch, ktoré sú v Nemecku, USA a Číne, a tiež v servisných pobočkách vo Francúzsku, Veľkej Británii, Brazílii, Mexiku a Indii, zamestnáva celkovo 750 ľudí. Spoločnosť copperING má niekoľko desiatok zamestnancov a dva výrobné závody v Nemecku a v Taliansku. Má dlhoročné skúsenosti s výrobou komponentov pre elektromotory.

Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, maloobchode, médiách a v realitnom developmente. Spravuje jediný fond svojich partnerov, akcionárov spoločnosti. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako štyridsaťtisíc ľudí a v roku 2017 dosiahla hodnota aktív skupiny 9 miliárd eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave a Varšave.