Medziročná inflácia v Británii nečakane spomalila

Medziročná inflácia vo Veľkej Británii v marci nečakane oslabila, čo na finančných trhoch pravdepodobne vyvolá otázky, či Bank of England tento mesiac opäť zdvihne úrokové sadzby. Britský štatistický úrad v stredu informoval, že tempo medziročnej inflácie sa v marci spomalilo na 2,5 percenta z februárovej úrovne 2,7 percenta. Väčšina ekonómov pritom predpokladala, že medziročná inflácia sa v marci nezmení.

Najviac medziročnú infláciu smerom nadol zatlačilo spomalenie rastu cien odevov a obuvi, uviedol britský štatistický úrad. Keďže inflácia v krajine je nad hranicou 2 percentá, ktorá je cielenou úrovňou centrálnej banky, tvorcovia britskej menovej politiky pripravovali investorov na ďalšie zvýšenie úrokov o štvrť percentuálneho bodu. Znamenalo by to, že hlavná sadzba by stúpla na 0,75 percenta.