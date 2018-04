MMF vylepšil prognózu ekonomického rastu USA aj eurozóny

dnes 16:01 -

Americká ekonomika by mala podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) v tomto roku posilniť o 2,9 percenta. Fond to uviedol v aktualizácii Svetového ekonomického výhľadu, ktorú zverejnil v utorok. Znamená to, že MMF predpoveď rastu ekonomiky USA vylepšil, keďže v januári odhadoval, že v tomto roku sa zväčší o 2,7 percenta. Pokiaľ ide o globálnu ekonomiku, fond svoju januárovú predikciu potvrdil a očakáva, že v roku 2018 dosiahne rast na úrovni 3,9 percenta.

Predpoveď rastu hospodárstva 19-člennej eurozóny MMF vylepšil. Odhaduje, že v tomto roku sa zväčší o 2,4 percenta, čo by bolo najvýraznejšie posilnenie od roku 2007. Pred tromi mesiacmi fond predpovedal, že ekonomika Európskej menovej únie v tomto roku posilní o 2,2 percenta. Fond uviedol, že eurozóna, ktorá sa iba pomaly dostáva z dlhovej krízy z rokov 2011-12, by mala naďalej profitovať z nízkych úrokových sadzieb.

Čínsky hospodársky rast sa podľa aktualizácie Svetového ekonomického výhľadu v tomto roku spomalí na 6,6 percenta. Čína, ktorej ekonomika sa vlani zväčšila o 6,9 percenta, sa totiž snaží o prechod od rýchleho rastu založeného na investíciách k pomalšiemu ale stabilnejšiemu rastu čoraz viac založenému na spotrebiteľských výdavkoch. V prípade Japonska MMF očakáva v roku 2017 spomalenie rastu na 1,2 percenta z vlaňajších 1,7 percenta.