Rezort práce upustil od naviazania opatrovateľského príspevku na minimálnu mzdu

Ministerstvo práce a sociálnych vecí po zásadnej pripomienke rezortu financií upustilo od zámeru naviazať sumy príspevkov na opatrovanie na výšku minimálnej mzdy. Rezort práce chcel pritom týmto krokom zabezpečiť vyšší medziročný rast opatrovateľských príspevkov. Nový legislatívny návrh počíta s tým, že sumy príspevkov na opatrovanie budú od júla tohto roka stanovené pevnou sumou s možnosťou ich každoročného zvýšenia nariadením vlády.

Od druhého polroka tohto roka by mala základná suma príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) stúpnuť o 120,01 eura na 369,36 eura. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie by sa mu mala od júla tohto roka pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura.

Podľa pôvodného legislatívneho návrhu mala základná suma príspevku na opatrovanie od júla tohto roka tvoriť 76,95 % zo sumy minimálnej mzdy, od júla budúceho roka už 79,44 % minimálnej mzdy a od júla 2020 konečných 81,66 % zo sumy najnižších hrubých zárobkov. Znamenalo by to, že suma príspevku by sa od siedmeho mesiaca tohto roka zvýšila o 120,01 eura na 369,36 eura, od júla budúceho roka o 35,79 eura na 405,15 eura a od júla 2020 o 35,82 eura na sumu 440,97 eura.

"Navrhované ustanovenia žiadame upraviť a preformulovať tak, aby nedochádzalo k automatickej indexácii peňažných príspevkov na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na základe rastu minimálnej mzdy, pretože takýto návrh do budúcnosti zakladá výraznú záťaž na verejné financie," uviedlo v zásadnej pripomienke ministerstvo financií. Ministerstvo práce tejto pripomienke vyhovelo, a preto aktuálny návrh počíta už len s tohtoročným zvýšením príspevku o 120,01 eura na 369,36 eura.

Rovnaká zmena nastala aj pri opatrovateľoch, ktorí sú poberateľmi dôchodku. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie sa mu podľa pôvodného návrhu mala od júla tohto roka pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura, od júla budúceho roka o 17,87 eura na 202,58 eura a od júla 2020 o 17,91 eura na 220,49 eura. Príspevok pre poberateľov dôchodkovej dávky mal od júla tohto roka dosahovať 38,48 % zo sumy minimálnej mzdy, od júla budúceho roka už 39,72 % minimálnej mzdy a od júla 2020 konečných 40,83 % zo sumy najnižších hrubých zárobkov. Nový návrh však ráta už len s tým, že sa suma príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýši od júla tohto roka o 92,19 eura na 184,71 eura.