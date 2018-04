Lávku na Košovskej ceste v Prievidzi opravujú za takmer 60.000 eur

dnes 14:01 -

Lávka na Košovskej ceste v Prievidzi prechádza v týchto dňoch opravou. Práce na časti mostného telesa v širšom centre mesta potrvajú približne do polovice mája.

Stav i potrebné rekonštrukčné práce na dlhodobo neopravovanom mostnom telese určila diagnostika, ktorú dalo mesto vypracovať ešte v roku 2015. "Z nej vyplynuli potreby, ktoré musíme urýchlene realizovať. Ide o novú konštrukciu hornej stavby lávky z nových konštrukčných vrstiev a sanáciu nosníkovej časti, ktorá zahŕňa ošetrenie skorodovanej výstuže. Súčasťou diela je i realizácia sanačných omietok," informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

Stavebné práce realizuje spoločnosť M-SILNICE SK, s.r.o., so sídlom v Žiline. Mesto jej za opravu lávky zaplatí 59.864,30 eura. Práce by mala dokončiť najneskôr do 18. mája. Oprava si vyžiadala i dočasné dopravné obmedzenia, od 6. apríla zrušili na časti mosta obojsmernú premávku.

V budúcnosti mesto počíta i so samotnou rekonštrukciou celého mostného telesa. Dôvodom je jeho zlý technický stav, pod ktorý sa podpísal čas, nápor dopravy a povodeň z augusta 2010, dodal Ďureje.