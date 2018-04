dnes 13:31 -

V bratislavskej lokalite Bory sa pripravuje druhá etapa projektu Bory Bývanie. V rámci nej sa plánuje výstavba 287 bytov v deviatich bytových domoch so štyrmi až šiestimi nadzemnými podlažiami. Projekt už disponuje právoplatným územným rozhodnutím a v súčasnosti je v procese získania stavebného povolenia, informovala Penta Real Estate. S výstavbou by sa malo začať v treťom kvartáli 2018.

Architektonické riešenie projektu Bory Bývanie 2 spočíva v spojení bytových domov do obytných blokov so spoločným podzemným parkovacím podlažím. V druhej etape projektu je celkovo plánovaných 405 parkovacích miest. Strechy domov sú navrhované ako zelené priestory, pričom súčasťou projektu je aj centrálny verejný park. Celková plocha zelene by mala dosiahnuť viac ako 12.000 štvorcových metrov.

Prvá etapa projektu je podľa Jozefa Šimeka, vedúceho oddelenia predaja a marketingu v Penta Real Estate, takmer vypredaná a jej dokončenie je plánované na koniec tohto roka. "Klientov oslovuje najmä ideálna poloha v tesnej blízkosti nákupného centra Bory Mall a lesov Malých Karpát, ktorá poskytuje dokonalú kombináciu zábavy a oddychu," skonštatoval Šimek.

Prvá etapa Bory Bývanie pozostáva z deviatich päť- alebo šesťpodlažných rezidenčných domov s takmer 300 bytmi. Realitná divízia Penty plánuje v rámci Borov postaviť niekoľko rezidenčných etáp aj Nemocnicu novej generácie.