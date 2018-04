Nezamestnanosť v Turecku sa na prelome rokov zvýšila k 11-% úrovni

dnes 10:31 -

Nezamestnanosť v Turecku sa na prelome rokov zvýšila a priblížila sa k 11-% úrovni. Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých, ktorá sa posunula smerom k 20 %.

Ako v pondelok informoval turecký štatistický úrad, miera nezamestnanosti v krajine vzrástla za tri mesiace od novembra do konca januára na 10,8 % z 10,4-% úrovne za 3-mesačné obdobie do konca decembra. V porovnaní s rovnakým obdobím spred roka sa však situácia zlepšila, keď v období november 2016 až koniec januára 2017 dosahovala nezamestnanosť v Turecku 13 %.

Na sezónne upravenej báze miera nezamestnanosti zotrvala ku koncu januára na 9,9-% úrovni.

Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo v období od októbra do konca decembra dosiahla 19,2 %, v 3-mesačnom období do konca januára to bolo 19,9 %.