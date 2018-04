Washington potrestá Rusko za pomoc Sýrii novými sankciami

dnes 9:01 -

WASHINGTON 16. apríla (SITA/AP) - Spojené štáty pripravujú nové sankcie proti Rusku. Majú byť trestom za to, že Moskva umožnila vláde prezidenta Baššára al-Asada, aby použila v Sýrii chemické zbrane. Informovala o tom americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová. Podľa jej slov Rusko zablokovalo už šesť pokusov Bezpečnostnej rady o zjednodušenie vyšetrovania nasadenia chemických zbraní v Sýrii. "Medzinárodné spoločenstvo nedovolí, aby sa chemické zbrane vrátili naspäť do nášho každodenného života," zdôraznila. Skutočnosť, že to Rusko kryje, sa musí podľa jej vyjadrenia skončiť.

Spojené štáty, Francúzsko a Británia v reakcii na pravdepodobné použitie chemických zbraní v meste Dúmá podnikli v Sýrii útok, aby potrestali al-Asadov režim a odradili ho od používania takýchto zbraní v budúcnosti. Americký prezident Donald Trump v nedeľu uviedol, že raketový útok na zbrojné ciele v Sýrii bol uskutočnený "dokonale".