V Británii bolo vlani zatvorených najviac obchodov od konca recesie v roku 2010

V Británii minulý rok zatvorilo svoje brány najviac obchodov od konca recesie v roku 2010. Presnejšie, v roku 2017 bolo zatvorených až 1700 obchodov. Vyplýva to z údajov spoločností Local Data Company (LDC) a PricewaterhouseCoopers (PwC).

Dôvodom bol slabší rast miezd, ktorý zaostal za infláciou, čo sa odrazilo na poklese dôvery spotrebiteľov. Ale aj stúpajúca obľuba nákupov cez internet zrazila na kolená niektorých maloobchodníkov.

Najväčšie straty utrpeli obchody s oblečením a obuvou. Vysoká miera inflácie v dôsledku oslabenia libry odkrojila značnú časť z príjmov domácností, ktoré museli vynaložiť viac peňazí na nákup potravín, a tak im zostalo menej na ostatné položky. A svojim dielom prispela k zatváraniu kamenných obchodov aj rastúca konkurencia internetových predajcov, ktorá zasiahla aj cestovné a realitné kancelárie.

Podľa zistení LDC a PwC vlani bolo v Spojenom kráľovstve zatvorených v priemere 16 obchodov denne.

Celkové výdavky na oblečenie a obuv v Británii v uplynulých dvoch rokoch klesli o 2 %.

Tempo zatvárania obchodov sa podstatne zrýchlilo v druhej polovici minulého roka, čo odzrkadľuje prechod na on-line nakupovanie v kombinácii s rastúcimi životnými nákladmi domácností aj samotných obchodov. Spotrebitelia znižovali výdavky a ich dôvera v decembri dosiahla štvorročné minimum.

"Rok 2017 bol pre britský maloobchod ťažký, najmä druhá polovica roka. Vidíme výkyvy z mesiaca na mesiac a v rôznych odvetviach, keďže rast miezd nedokázal držať krok s infláciou, čo prinútilo mnohých zákazníkov, aby si pozornejšie premysleli svoje výdavky," uviedla Lisa Hookerová zo spoločnosti PwC.

Problémy pokračovali aj v 1. štvrťroku 2018, ktorý bol podľa PwC najťažším kvartálom od poslednej recesie v rokoch 2009-10. Aj známe reťazce, ako hračkársky gigant Toys R Us, sa dostali do konkurzu. V utorok (10.4.) potvrdila značka Ultimo, ktorá predáva spodnú bielizeň, že zápasí s problémami a obvinila z nich "opatrnejšie spotrebiteľské výdavky".

Siete predajní s obuvou Brantano a Jones Bootmaker v minulom roku zatvorili približne 170 obchodov, zatiaľ čo diskontný módny reťazec Store Twenty One šiel do likvidácie a uzavrel 125 predajní.

Aj niektoré väčšie reťazce, vrátane Clarks, Marks & Spencer a Debenhams, zavreli niekoľko obchodov, pretože zákazníci stále viac uprednostňujú nákupy cez smartfóny alebo počítače z pohodlia svojho domova.

Ale nárast on-line predaja spôsobil v minulom roku aj dramatický pokles počtu bankových pobočiek, cestovných a realitných kancelárií na britských uliciach.

S možnosťou rýchleho prístupu k tovarom a službám z pohodlia domova majú rodiny menej dôvodov na to, aby šli do obchodu. A to mení aj ich správanie. Pravdepodobne tak nakupujú veci až vtedy, keď ich potrebujú, a menej podliehajú impulzívnym nákupom.

Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že maloobchodníci sa musia prispôsobiť zmene trendov, inak im hrozia problémy. Niektoré obchodné siete sú podľa expertov príliš veľké na to, aby dokázali promptne reagovať na zmeny, prípadne neinvestovali do toho, čo chcú spotrebitelia. A to sú inovácie a kreativita.