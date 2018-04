Záchranná sieť: Čo treba vedieť o poistení rizika rakoviny

Zdroj: fincentrum

Pri pohľade na početnosť výskytu tohto ochorenia, teda aj vrátane tých, ktorým sa podarí vyliečiť, však na tom Slovensko nie je až tak zle. V európskom porovnaní nám patrí 13. miesto. „Znamená to, že problém Slovenska je najmä v tom, že zomiera príliš veľa ľudí, ktorých ochorenie postihne. Úspešnosť liečby je nízka aj napriek tomu, že na zdravotníctvo dávame z verejných zdrojov v pomere k HDP podobnú sumu ako je európsky priemer,“ hovorí Peter Világi, analytik spoločnosti Fincentrum.





V silách jednotlivca nie je zmeniť zdravotnícky systém, ale každý môže zlepšiť svoju individuálnu finančnú situáciu. Liečba je väčšinou dlhodobá a predstavuje citeľný zásah do rozpočtu jednotlivca alebo celej rodiny. Zdravotné poistenie ešte nikoho neochránilo, no dokáže človeku poskytnúť záchrannú sieť v čase, keď to najviac potrebuje. Pacient sa tak môže sústrediť na boj s chorobou a nemusí sa obávať výpadku príjmov, nesplácaných faktúr, či dokonca straty strechy nad hlavou.

Pri výbere toho správneho poistenia je nutné brať do úvahy viacero kritérií, cena by však nemala byť tým najdôležitejším.

Čo treba brať pri poistení rizika rakoviny do úvahy:

Chcete sa poistiť len voči rakovine alebo viacerým vážnym chorobám v balíku?

v balíku? Vzťahuje sa poistenie aj na tzv. rakovinu „in situ“ , čo je karcinóm v rannom štádiu? Značnú časť ochorení sa podarí zachytiť v štádiu „in situ“, čo zvyšuje pravdepodobnosť vyliečenia. Nie všetky poisťovne však toto štádium poisťujú.

, čo je karcinóm v rannom štádiu? Značnú časť ochorení sa podarí zachytiť v štádiu „in situ“, čo zvyšuje pravdepodobnosť vyliečenia. Nie všetky poisťovne však toto štádium poisťujú. Akú čakaciu lehotu daná poisťovňa uplatňuje? Ide o minimálnu dobu, ktorá musí uplynúť medzi uzatvorením poistenia a diagnostikovaním ochorenia.

daná poisťovňa uplatňuje? Ide o minimálnu dobu, ktorá musí uplynúť medzi uzatvorením poistenia a diagnostikovaním ochorenia. Akú dobu prežitia poisťovňa uplatňuje? Ide o obdobie, ktorý musí klient po diagnostikovaní ochorenia minimálne prežiť.

Čo všetko si poistiť

Popri samotnom poistení rizika výskytu rakoviny treba myslieť aj na následky. Inými slovami, ako sa bude vyvíjať život človeka po vyliečení alebo stabilizovaní ochorenia. „Aj keď človek svoj boj vyhrá, ochorenie môže zanechať vážne následky na jeho zdravotnom stave a s tým súvisí aj pokles jeho pracovnej schopnosti. Treba teda myslieť aj na poistenie invalidity z dôvodu choroby, ale aj poistenie práceneschopnosti, nákladov na hospitalizáciu, či chirurgický zákrok,“ upozorňuje Peter Világi.

Na akú sumu sa poistiť

Nastavenie poistnej sumy, teda čiastky, ktorú pri ochorení vypláca poisťovňa, je veľmi individuálne. Vyplýva zo životných nákladov a príjmu konkrétneho človeka. „Odporúčam stanoviť si poistnú sumu aspoň vo výške ročného príjmu poisteného. Mala by totiž pokryť výpadok príjmu chorého človeka aspoň počas doby liečby,“ pripomína analytik Fincentra.

Následné náklady by malo kryť poistenie rizika invalidity. Aj keď sa onkologickí pacienti po úspešnej liečbe často vracajú späť do pracovného procesu, nie vždy je možné, aby pracovali v rovnakom rozsahu a nasadení. Je možné si zvoliť poistenie od 40 percent alebo od 70 percent straty pracovnej schopnosti - invalidity. Tu treba brať do úvahy, že Sociálna poisťovňa uznáva invaliditu nad 70 percent len málokedy. Význam teda má aj 40 percentná hranica invalidity. Väčšina poisťovní okrem toho ponúka možnosť výberu medzi jednorazovo vyplatenou sumou alebo výplatou pravidelného dôchodku.

