Výplata v bitcoinoch? Nech sa páči, a bonus k tomu!

Zdroj: Fortune

Foto: SITA/AP

dnes 11:23 -

Spoločnosť GMO Internet Group uviedla, že túto možnosť predstavila minulý mesiac a postupne ju sprístupní všetkým 4 000 zamestnancom pracujúcich vo firme na plný úväzok. Tí, ktorí túto možnosť akceptujú, si môžu vybrať, akú časť ich mesačného platu dostanú v bitcoinoch. Minimum je 10 000 jenov (okolo 88 dolárov) a horná hranica 100 000 jenov (882 dolárov), píše Fortune.

Spoločnosť dokonca motivuje svojich zamestnancov, aby si vybrali ponúkanú možnosť tým, že takto môžu získať bonus vo výške 10 % na akúkoľvek časť svojho platu, ktorú si nechajú vyplatiť v kryptomene. Zatiaľ čo japonské pracovné zákony vyžadujú, aby sa mzdy vyplácali v jenoch, GMO tvrdí, že neporušuje žiadne zákony, pretože ide o dobrovoľnú platbu založenú na vzájomnom súhlase a tá by sa odpočítala od mesačnej mzdy zamestnanca.

GMO je firma ktorá registruje názvy domén a ponúka webhosting a ďalšie služby. Taktiež prevádzkuje kryptoburzu GMO-Z.com, ktorá bola neskôr premenovaná na GMO Coin. V septembri oznámila že do začiatku roka 2018 investuje 3 milióny dolárov do ťažby bitcoinov. Firma je presvedčená, že kryptomeny, ako je bitcoin, sa časom vyvinú do "univerzálnych mien" dostupných komukoľvek na celom svete, čo povedie k "novej ekonomickej zóne bez hraníc".



Samozrejme, mnohé finančné ikony, od Warrena Buffetta, cez Raya Dalia po Roberta Shillera, by nes takýmto tvrdením nesúhlasili. Začiatkom tohto týždňa laureát Nobelovej ceny Robert Shiller označil bitcoin za "nákazu" ktorej časté cenové výkyvy dosahujú "intenzitu epidémie". Povedal to napriek vyhláseniam Fedu, že trh s kryptomenami nie je dostatočne veľký na to, aby mal vplyv na širší finančný systém.

Podľa japonskej stránky na monitorovanie bitcoinových obchodov Jpbitcoin.com, dosiahlo vlani obchodovanie s bitcoinmi denominovaných v jenoch rekordných 4,51 miliónov bitcoinov. To predstavuje takmer polovicu objemu na najvýznamnejších svetových burzách.