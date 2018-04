Banky novej technológii neveria: Problém menom krypto má pred sebou 4 obrovské prekážky

Zdroj: businessinsider

Štúdia Equity Gilt je podrobná správa, ktorá zaznamenáva postoj banky k dôležitým témam vo svete globálnych financií a ekonomiky. Tento rok sa zameriava na technológie, najmä na krypto a umelú inteligenciu. Sú to dve hlavné oblasti, o ktorých sa banka domnieva, že majú potenciál spôsobiť podstatné zmeny na trhu.

Kryptotechnológie, ako napríklad blockchain, ale aj virtuálne meny považuje Barclays za "zaujímavé" a "inovatívne", ale stále je podľa banky potrebné dokázať, že sú skutočne užitočné.

"Ide o zaujímavé, inovatívne technológie, ktoré umožňujú riešenie množstva problémov, s ktorými sme sa stretli vo financiách už dávnejšie, ale už máme riešenia, ktoré fungujú, zatiaľ čo tieto technológie čelia štyrom kritickým problémom," uviedol Marvin Barth, globálny riaditeľ stratégie FX v Barclays. Štyri výzvy podľa Barclays sú tieto:



Prijatie a dôvera

V podstate ide o to, aby sa širšia populácia naučila akceptovať používanie kryptotechník v každodennom živote.

Suverenita a regulácia

Technológie musia byť prijaté alebo aspoň akceptované vládami a musia podliehať predpisom.



Ochrana osobných údajov

Technológie musia zabezpečiť ochranu osobných údajov na vyššej úrovni ako súčasné technológie.



Nezvratnosť

Súčasná technológia blockchain je nezvratná, čo nie je vždy žiaduca funkcia v každom aspekte obchodovania.





"Zdá sa, že tie dnešné technológie sú v súčasnosti dostatočne dobré, alebo dokonca lepšie, aby porazili kryptotechnológie vo financiách," uvádzajú autori správy.

Ak chceme zistiť, či kryptotechnológie dokážu byť všeobecne prijaté, povedal Barth novinárom, banka "sa pokúsi zamerať sa na oblasti, ktoré sú najviac rozvinuté, aby pripravila akúsi prípadovú štúdiu o tom, ako tieto kritické výzvy zapadajú do ich akceptácie. Už máme štúdiu, kde sa pozrieme na záujemcov a dopyt po kryptomenách v jednotlivých krajinách a na to, aké sú charakteristiky krajín, v ktorých podľa všetkého takýto dopyt prevláda. Jedna zo zaujímavých vecí, ktorú sme zistili je, že na rozdiel od niektorých evanjelizátorov kryptomien, inflácia nie je v skutočnosti dôvodom, ktorý by poháňal dopyt. Je to skôr dôvera a príležitosť v rámci spoločností."





Krajiny, v ktorých sa kryptomeny doteraz presadili vďaka ich skutočnému účelu a nie len kvôli špekuláciám, ako čo najrýchlejšie zarobiť peniaze, sú vo veľkej miere zastúpené tie, kde je z nejakého dôvodu nedostatok dôvery v tradičné finančné a vládne inštitúcie. "Miesta, kde vidíme najväčší dopyt po týchto menách, sú zvyčajne nízkonákladové spoločnosti alebo rozvojové krajiny s nedostatkom ďalších investičných príležitostí," povedal Barth. Spoločnosti, v ktorých bude existovať dlhodobý dopyt po kryptomenách, sú v podstate tie, ktoré sa musia skutočne popasovať s existujúcim sociálnym problémom, napríklad nedostatkom dôvery vo finančné inštitúcie. "Nedôverujete im? Tu je spôsob, ako vytvoriť dôveru prostredníctvom blokov a distribuovanej knihy, ktorá umožňuje ľuďom skontrolovať ich transakcie. To ale neplatí vo vyspelých spoločnostiach," dodal Barth poukazujúc na skutočnosť, že v hlavných ekonomikách nevidieť veľkú snahu nahradiť bežné meny.







V tomto smere vystupujú aj centrálni bankári, ktorí v takýchto ekonomikách ostro vystupujú proti veľkému množstvu kriptomien. Jedno meno za všetky. Guvernér Bank of England Mark Carney, ten sa najhlasnejšie ozýva pri komentovaní kryptoproblematiky. Carney v marci varoval, že digitálna menu čaká "dosť brutálne zúčtovanie".

Ďalší argument, ktorý vyzdvihol Barth, sa týka rýchlosti platieb, čo je často považované za jednu z hlavných výhod kryptomien. "Mnoho ľudí si myslí, že to bude oveľa rýchlejšie ako medzinárodné platby, ktoré máme teraz. Nie je jasné, či to bude lepšie, než to, čo máme v platnosti dnes z hľadiska rýchlosti a komplikácií," uviedol predtým, než sa zmienil o otázkach regulácie týkajúcich sa super rýchlych platieb. Barclays nie je ťažkopádne monštrum, ktoré nedokáže prejsť na nové technológie a prevádzať peniaze za kratší čas. V skutočnosti čelí vážnym regulačným bariéram, ktoré jej v tom bránia. "Problémom je, že máme predpisy, ktoré vyžadujú, aby sme kontrolovali, komu platby posielame, odkiaľ platba pochádza a či ide o pranie špinavých peňazí, alebo nie," dodáva na obranu banky Barth.