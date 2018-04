ECB musí byť opatrná pri sprísňovaní menovej politiky

dnes 18:01 -

Európska centrálna banka (ECB) by mala byť opatrná, aby nezačala sprísňovať svoju ultra uvoľnenú menovú politiku príliš rýchlo. Takto by mohla ohroziť oživovanie inflácie v eurozóne, uviedol viceprezident ECB Vítor Constancio.

"Inflácia, ktorá je naším cieľom, ešte stále nie je na úrovni, kde by sme ju radi videli," povedal Constancio, ktorý vo svojej funkcii skončí v máji v Európskom parlamente (EP). Dodal, že ECB počíta so zrýchľovaním tempa rastu spotrebiteľských cien. Musí však byť opatrná, pretože príliš rýchle sprísnenie menovej politiky by mohlo ohroziť tento vývoj.