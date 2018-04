V znamení šaría: Keď je kryptomena krytá zlatom, už nejde o špekuláciu

Zdroj: QZ;Reuters;TASR

Foto: getty images

dnes 0:03 -

V západnom svete záujem o kryptomeny rastie. Kupujú ich banky aj fondy. Čoraz ochotnejšie ich prijímajú aj obchodníci. V moslimskom svete sa však bitcoin, ethereum a ďalšie virtuálne meny takej priazni netešia, napriek tomu, že islamské právo šaría obchodovanie s nimi nezakazuje.

Moslimovia neinvestujú do bankových produktov, ktoré ponúkajú výnosy prostredníctvom úrokových sadzieb. Preto mnoho ľudí v štátoch Perzského zálivu aj mimo neho nepovažuje kryptomeny za kompatibilné s právom šaría. A hoci kryptomeny neboli v Saudskej Arábii a Spojených arabských emirátoch oficiálne zakázané, vlády vydali upozornenia, aby občania nenakupovali bitcoiny. Z tohto dôvodu sa na moslimských trhoch pomalšie rozbiehali obchody s digitálnymi menami. Pritom v islamskom finančnom sektore je veľké množstvo peňazí, moslimské krajiny prispievajú približne 1% do svetového HDP. Ak chcete zacieliť na toto bohaté islamské obyvateľstvo, musíte ponúknuť kryptomenu v duchu šaría.



V Dubaji nedávno prišli s novou kryptomenou OneGram, ktorá je krytá jedným z najstabilnejších aktív sveta: zlatom. Každá jednotka digitálnej meny je krytá fyzickým gramom zlata, ktoré je držaný v bezpečí trezorov. Tým pádom je obmedzená volatilita a špekulácie a podľa islamských zásad ju považuje spoločnosť al-Maali Consulting so sídlom v Dubaji za prijateľnú. "Snažíme sa preukázať, že pravidlá a predpisy šaríe sú plne kompatibilné s digitálnou blockchain technológiou," uviedol podľa agentúry Reuters spoluzakladateľ Ibrahim Mohammed.





Zlato zostáva relatívne stabilné, jeho cena sa vlani hýbala v rozmedzí 1200 až 1350 dolárov, čo je rozpätie, aké dosahuje cena bitcoinu každodenne. Na tradičných trhoch sa cena zlata často používa ako meranie výkonu globálnej ekonomiky. Keď sa nedarí, cena zlata stúpa. Zlato je považované za bezpečný prístav, ochranu proti hospodárskemu výkyvu alebo inflácii fiatovej meny. Ak hrozí krach na burze, stále máte fyzické aktíva v bezpečí. Koncept zlata, ktorý je bezpečnou stávkou a nie hazardom, sa taktiež viac približuje pravidlám šária proti akceptovaniu rizika.

Blízky východ ale nie je jedinou oblasťou, kde by sa mohla kryptomena krytá zlatom uchytiť. HelloGold, je podobný koncept ako One Gram so zlatom uloženým v trezore v Thajsku. Vlani ho odštartovali v Malajzii. Má certifikát šaría a na thajskom trhu sa chce presadiť tento rok. Juhovýchodná Ázia je ďalším trhom islamských financií, pričom Indonézia a Malajzia sú vo veľkej miere moslimskými krajinami, viac ako 80 % z 250 miliónov obyvateľov Indonézie sú moslimovia, čo z nich robí najväčšie islamské obyvateľstvo na svete.

"V uplynulých rokoch zaznamenali na Strednom východe neuveriteľný nárast fintech inovácie, vrátane digitálnych tokenov a smart kontraktov," povedal pre Forbes spoluzakladateľ OneGram Ibrahim Mohammed. "S OneGram poskytujeme príležitosť pre investorov, ktorí sa starajú o islamské finančné trhy a bezpečnosť investícií podporovaných komoditami."