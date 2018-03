EK nevidí priestor na ústupky USA v oblasti obchodu

dnes 18:16 -

Európska komisia (EK) zjavne nevidí v spore okolo ciel na dovoz ocele a hliníka do USA priestor pre nejaké rozsiahle európske ústupky.

Komisia podľa diplomatov informovala predstaviteľov členských štátov Európskej únie (EÚ), že jednostranná ústretovosť Únie by mohla mať významný negatívny vplyv na vzťahy s inými dôležitými obchodnými partnermi. Ako konkrétny prípad uviedla dôsledky, ktoré by malo diskutované zníženie cla na dovoz áut z USA do EÚ. To by mohlo ohroziť už vyrokovanú dohodu o voľnom obchode s Japonskom, keďže aj Tokio by potom mohlo požadovať nové ústupky.

Medzi Washingtonom a Bruselom aktuálne prebiehajú obchodné rokovania, keďže štáty EÚ majú výnimku z nových ciel na dovoz kovov do USA len do 1. mája. USA údajne požadujú výmenou za trvalé vyňatie z ciel ústupky. Pre Spojené štáty by symbolicky dôležité bolo zníženie dovozných ciel na autá, ktoré aktuálne predstavuje 10 %, zatiaľ čo clo na dovoz áut z EÚ do USA je len 2,5 %. Zatiaľ nie je nič známe o priebehu rokovaní, ktoré za EÚ vedie komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.