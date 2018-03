Slovenskí IT experti môžu v Česku zarobiť o 20 % viac

dnes 14:16 -

Analýza užívateľských dát medzinárodnej platformy Techloop, ktorá pomáha IT profesionálom nájsť nové pracovné príležitosti, potvrdila, že českí IT experti zarobia v priemere o 20 % viac ako tí na Slovensku.

V oboch štátoch si najvyšší plat žiadajú experti na pozícii Development Manager a to v SR 2500 eur a v ČR 3137 eur, čo do určitej miery vyplýva z predpokladanej seniority na tejto pozícii.

U ďalších špecializácii je možné pozorovať rozdielne trendy, napríklad tzv. Fullstack Developer je na Slovensku z hľadiska mediánu platu rovnocenný s pozíciou Development Manager, zatiaľ čo v Česku je v rovnakom porovnaní hodnotený o cca 20 % menej. JS Node Developer sa v SR do top 10 "najdrahších" špecializácii skoro neprebojoval, pričom v ČR sa pohybuje medzi piatym a siedmym miestom, na rovnakej úrovni s backend- a mobilnými vývojármi.

Podľa skúseností tímu Techloop si väčšina slovenských kandidátov predstavuje cca o 10 % vyššie ohodnotenie, ako ponúkajú firmy pre relevantné pozície. Finálna dohoda predstavuje väčšinou kompromis. Výsledky analýzy platov môžu byť ovplyvnené rozdielnou štruktúrou trhov - o aké špecializácie majú firmy na daných trhoch najväčší záujem, ako aj rozdielnou senioritou užívateľov Techloop v SR oproti ČR.

Až 50 % slovenských IT expertov uprednostňuje flexibilný pracovný úväzok. Česi sú oproti Slovákom konzervatívnejší. Slovenskí IT profesionáli si na Techloop nehľadajú iba štandardný (t. j. plný) pracovný úväzok – takých užívateľov je iba polovica. Okolo 34 % by najradšej pracovalo ako tzv. freelanceri a skoro 16 % záujemcov dáva prednosť práci na čiastočný úväzok.

V Česku sú užívatelia Techloop o niečo konzervatívnejší. Takmer 58 % si hľadá prácu na plný úväzok, 29 % preferuje externú spoluprácu a 13 % dáva prednosť práci na čiastočný úväzok.

Preferencie IT expertov ohľadom pracovného úväzku sa do značnej miery zhodujú s potenciálnymi zamestnávateľmi. Podľa dostupných dát slovenské firmy oproti českým uprednostňujú viac freelance spoluprácu (SR cca 50:50 fulltime:freelance, ČR cca 60:40 fulltime:freelance). Na základe interných štúdií a aktuálnych trendov na Slovensku a v ostatných krajinách pôsobnosti Techloop možno očakávať v rámci ďalších piatich rokoch nárast dopytu po IT profesionáloch naprieč špecializáciami o 15 %. V oblasti nových technológií ako machine learning alebo AI predpokladá nárast až v rade stoviek percent.

TASR informoval Paul Cooper z platformy Techloop.