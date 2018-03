Poštová banka vlani so ziskom takmer 48 mil. eur

dnes 11:16 -

Poštová banka dosiahla v minulom roku čistý zisk takmer 47,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení spoločnosti bol pokles približne o 3 %. Očakávané zníženie hospodárskeho výsledku bolo miernejšie, než sa predpokladalo. Dôvodom poklesu zisku boli najmä pokračujúce investície. “Investovali sme do nových rozvojových projektov, modernizácie produktov, infraštruktúry, technológií, do rozširovania pobočkovej siete a rebrandingu súčasných predajných miest. Na druhej strane sa nám podarilo významne znížiť prevádzkové náklady mimo rozvojových projektov,” povedal generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Pod výsledky banky sa podpísali aj pretrvávajúce nízke úrokové sadzby na trhu a silné konkurenčné prostredie. Čisté úrokové výnosy banky preto klesli medziročne o 2,4 % na 159,8 mil. eur. Úvery a pohľadávky voči klientom dosiahli celkový objem takmer 2,2 mld. eur a vklady klientov vyše 3,6 mld. eur. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje nárast v úveroch a pohľadávkach voči klientom o 8,2 % a vkladoch o 0,2 %.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 skupina J&T vlastní majoritu.