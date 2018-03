Opravu strechy na škôlke by chcela obec zafinancovať cez projekt

dnes 8:16 -

Opravu strechy na objekte materskej školy v Remetských Hámroch v Sobranskom okrese, ktorú odtrhol vietor pred takmer dvomi týždňami (18.3.) počas veľmi nepriaznivého počasia na východe Slovenska, by chcela obec zafinancovať cez projekt. Ak sa to nepodarí, bude tak musieť urobiť z vlastných zdrojov.

Ako pre TASR uviedol starosta Michal Pado, v menších obciach je ťažko nájsť tieto financie v rozpočte. Podľa jeho odhadov by pokládka novej strechy spolu s prácou mohla stáť približne od 7000 do 10.000 eur. Dočasne ju prekryli lepenkou. "Zimovať tak už nemôžeme, musíme tento rok s tým niečo urobiť, aby sme to do jesene dali pod normálnu strešnú krytinu. Keď budú financie, nie je problém to riešiť hneď. Možno do dvoch-troch týždňov by to bolo urobené," zdôraznil.

Poškodená bola v rovnakom čase aj plynová prípojka pri škôlke a elektrické vedenie, čo príslušní pracovníci opravili operatívne. "Plot a ďalšie veci už neriešime, lebo to sú také škody, ktoré si vieme sami, dá sa povedať, opraviť," doplnil Pado.

Budovu, v ktorej sídli materská škola, postavili v 70. rokoch. Momentálne je v nej zapísaných 15 detí, funguje v normálnom režime.