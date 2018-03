Veterná energia by mohla pokryť štvrtinu spotreby elektriny v Rakúsku

dnes 15:16 -

Veterná energia by do roka 2030 mohla pokrývať 26 % rakúskej spotreby elektriny. "Z 2100 veterných turbín s celkovým výkonom 7500 megawattov (MW) a ročnou produkciou zhruba 22,5 miliardy kilowatthodín by bol potenciál veternej energie veľmi veľký," povedal riaditeľ spoločnosti IG Windkraft Stefan Moidl.

Moidl požaduje od vlády využitie celého potenciálu veternej energie. V posledných rokoch nastal technologický skok vo vývoji zariadení, ktorý umožňuje zdvojnásobenie možných prínosov v každej lokalite. "Hovoríme o vývojovom rozpätí len niekoľkých rokov," dodal Hans Winkelmeier, riaditeľ združenia Energiewerkstatt.

V Rakúsku je v súčasnosti 1260 veterných turbín s výkonom 2844 MW, ktoré ročne vyprodukujú približne sedem miliárd kilowatthodín, čo zodpovedá približne 11 % spotreby elektrickej energie.