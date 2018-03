Trumpova výnimka pre EÚ na oceľ a hliník je dobrá aj zlá správa

dnes 15:31 -

Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ v piatok, v druhý deň bruselského summitu, ocenili ochotu amerického prezidenta Donalda Trumpa udeliť Európanom dočasnú výnimku na clá na oceľ a hliník, zároveň však odkázali do USA, že to nestačí.

Uviedol predseda českej vlády v demisii Andrej Babiš, ktorý v tomto bode rokovaní zastupoval aj nového slovenského premiéra Petra Pellegriniho.

Babiš počas stretnutia s novinármi uviedol, že najlepšie túto situáciu vystihol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, že pre EÚ je to dobrá, ale aj zlá správa.

"Tá výnimka de facto platí do 1. mája, a to je strašne málo času. Dobrá správa je, že Spojené štáty nás berú ako blok, kde vystupujeme jednotne. Tá zlá správa je, že máme len mesiac a týždeň na vyjednanie ďalšej dohody," opísal Babiš situáciu.

Český premiér pripomenul, že všetci na summite ocenili prácu eurokomisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej a vyjadrili nádej, že bude úspešná aj v nadchádzajúcich týždňoch pri rokovaniach s americkou stranou a že EÚ sa podarí toto ochranárske opatrenie zo strany USA zrušiť.

Babiš zopakoval, že administratívu USA, zrejme pod tlakom domáceho automobilového priemyslu, k tomuto kroku viedla skutočnosť, že na svete je nadprodukcia ocele, okolo 1,4 miliardy ton, z toho je polovica v Číne. Pripomenul, že na summite sa hovorilo aj o návrhu na stretnutie na úrovni Čína - USA - EÚ.

"Bolo by veľmi nešťastné, keby sa rozpútala nejaká obchodná vojna," upozornil český premiér. Dodal, že prezident Trump najskôr zmrazil rokovania o Transatlantickej dohode o obchode a investíciách (TTIP) a teraz prichádza s opatreniami zameranými na oceľ a hliník. Podľa Babiša však Trump dáva hlavne najavo nespokojnosť s dovozom tovarov z Číny, čo podľa neho platí aj pre Českú republiku, ktorá dováža desaťkrát viac, ako sa jej darí do Číny vyvážať.

"Tým, že tieto opatrenia sú proti Číne a my sme do toho spadli, tak to je neprijateľné a musíme si to vyjasniť so Spojenými štátmi. Predsa len sme v inej pozícii a Američania tiež majú nejaké svoje záujmy v Európe," opísal situáciu z perspektívy EÚ.