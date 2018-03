Lídri EÚ prijali spoločný rokovací postoj k budúcemu obchodu s Britániou

dnes 12:01 -

Lídri Európskej únie (EÚ) v piatok oficiálne prijali spoločný rokovací postoj k budúcim obchodným vzťahom s Britániou po tom, ako opustí blok. Oznámil to predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý predsedá summitu lídrov.

To má spolu s ponukou 21-mesačného prechodného obdobia po brexite pomôcť firmám adaptovať sa na situáciu, ktorá nastane po odchode Spojeného kráľovstva z bloku.

Britskú premiérku Theresu Mayovú však čaká riešenie ďalšej komplikovanej otázky, a to, ako sa vyhnúť zavedeniu hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko.

Európska únia sa dohodla na usmerneniach, ktorými sa budú riadiť rokovania o budúcich vzťahoch a obchodných vzťahoch s Britániou po brexite takmer presne rok pred tým, ako krajina opustí blok. Donald Tusk na sociálnej sietí Twitter oznámil, že "lídri 27 štátov prijali smernicu pre budúce vzťahy medzi EÚ a Veľkou Britániou".

V dokumente sa stanovuje ich prístup k rôznym otázkam vrátane budúcich bezpečnostných, obranných a zahraničnopolitických vzťahov, ako aj k obrysom budúcej obchodnej dohody.

Británia môže rokovať o obchodných zmluvách s inými krajinami po oficiálnom opustení bloku o polnoci 29. marca 2019, no žiadna jej zmluva nemôže vstúpiť do platnosti bez povolenia EÚ pred 31. decembrom 2020, teda počas prechodného obdobia. Počas tohto obdobia bude Spojené kráľovstvo aj naďalej súčasťou jednotného trhu a colnej únie bez colných sadzieb, hoci nebude zasahovať do rozhodovania EÚ.

Únia však varuje, že cesta k dohode o obchode bude hrboľatá a Británia by nemala očakávať, že sa bude tešiť z rovnakých obchodných vzťahov, aké má s EÚ v súčasnosti.