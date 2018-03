Lídri EÚ žiadajú USA o trvalú výnimku v prípade nových ciel

dnes 11:16 -

Lídri Európskej únie (EÚ) v piatok opatrne privítali rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý udelil bloku dočasnú výnimku na nové americké clá. Zároveň však vyzvali USA, aby z dočasnej výnimky urobili trvalú.

Trump vo štvrtok (22.3.) udelil dočasnú výnimku v prípade cla na import ocele a hliníka z EÚ, najväčšieho obchodného partnera Spojených štátov, ako aj z Argentíny, Austrálie, Brazílie, Kanady, Mexika a Južnej Kórey. Clá sú pozastavené do 1. mája, pretože diskusie pokračujú.

"Som rada, že oznámil dočasnú výnimku pre EÚ," povedala britská premiérka Theresa Mayová novinárom po príchode na summit lídrov EÚ v Bruseli. Dodala, že bude spolupracovať s ostatnými lídrami z EÚ na zmene tejto dočasnej výnimky na trvalú.

Nemenovaný predstaviteľ EÚ v tejto súvislosti uviedol, že všetci lídri na summite požadujú trvalú výnimku.

Výnimka na clá nasledovala po návšteve eurokomisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej vo Washingtone, kde rokovala s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom a ministrom obchodu USA Wilburom Rossom.

Európski lídri uviedli, že chcú odvrátiť obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, ale predseda belgickej vlády Charles Michel poukázal na iritujúcu taktiku prezidenta Trumpa v rámci vyjednávaní.

"Mám dojem, že líder USA chce rokovať s Európskou úniou tak, že jej priloží k hlave revolver," povedal Michel, keď prišiel na summit EÚ. "To nie je veľmi lojálny spôsob, ako vyjednávať."

Európska komisia sa pripravovala na to, že v prípade zavedenia taríf ich napadne na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), zváži opatrenia, ktoré by zabránili prílevu kovov do Európy a zavedie dovozné clá na americké výrobky, aby "vybalansovala" obchodnú výmenu EÚ-USA.