Strach z obchodnej vojny: Dow zatváral s poklesom viac ako 700 bodov

Na trhoch sa vo štvrtok prejavili obavy zo zavedenia nových colných taríf prezidenta Trumpa, čo by mohlo znamenať globálnu obchodnú vojnu. Priemerná hodnota Dow Jones dosiahla pokles o 724 bodov, rovnako sa poklesom uzatvárali aj Nasdaq Composite a index Standard & Poor's 500. Širší S & P 500 klesol o 2,52 percent vo štvrtok a stále je viac ako 1 percento v negatívnom pásme v ročno vnímaní, Nasdaq Composite klesol vo štvrtok o 2,43 percenta.





Trhy boli nervózne už niekoľko týždňov, hneď ako Trump oznámil 25-percentnú sadzbu za dovoz ocele a 10-percent na dovoz hliníka. Americký prezident ale na poslednú chvíľu udelil dočasnú výnimku z ciel na dovoz ocele a hliníka všetkým členským štátom EÚ a šiestim ďalším krajinám. Informoval o tom vo štvrtok neskoro večer Biely dom, podľa ktorého výnimka platí do 1. mája. Dovtedy chcú USA so všetkými partnermi vyjednať dlhodobé dohody. Popri európskych krajín dostali výnimku Argentína, Austrália, Brazília, Kanada, Mexiko a Južná Kórea. Clá pre ostatné štáty majú nadobudnúť účinnosť dnes. Čína na tento krok reaguje zavedením sadzby 15 % na 120 kategórií amerického dovozu v hodnote takmer jednej miliardy dolárov, patrí sem ovocie, víno, etanol a oceľové rúry. Druhá skupina ôsmych produktových línií s hodnotou približne dve miliardy dolárov, zahŕňa napríklad bravčové mäso či recyklovaný hliník, tu bude sadzba 25 %.



Trump vo štvrtok oznámil svoje kroky voči Číne a tá sa pripravuje na odvetu. Jej zvýšené tarify by sa týkali poľnohospodárskych produktov z USA, ako je napríklad sója. Ešte než Trump oznámil zvýšenia ciel proti Číne, priemyselné skupiny a niektorí zákonodarcovia protestovali proti anti-čínskym sadzbám. Tvrdili, že by to mohlo vyvolať rast cien pre amerických spotrebiteľov aj firmy z oblastí ako je poľnohospodárstvo, letectvo, či softvér. Vývoz poľnohospodárskych výrobkov z USA do Číny vlani dosiahol 19,6 miliardy dolárov, pričom zásielky sóje predstavujú viac ako tretinu celkovej americkej produkcie tejto plodiny.





Kedy clá nadobudnú platnosť, zatiaľ nie je jasné. Biely dom uviedol, že úrad obchodného splnomocnenca USA by mal počas 15 dní vytvoriť zoznam čínskych produktov, na ktoré by mohla byť nové clá uvalené. Americké ministerstvo financií bude mať navyše za úlohu navrhnúť opatrenia, ktoré by obmedzili čínske investície v Spojených štátoch. Čína dostane priestor k reakcii, čím sa má znížiť riziko okamžitých odvetných opatrení Pekingu. Ten už varoval, že podnikne "všetky potrebné opatrenia" na svoju obranu.



Investori sa obávajú, že obchodné politiky a ich dopad by mohli narušiť silnú globálnu ekonomiku a brzdiť deväťročný býčí trh. "Obchodné tarify sa začínajú dvíhať väčší trhový vietor, ako sa pôvodne myslelo," povedal Ivan Feinseth, riaditeľ výskumu Tigress Financial Partners. "Silná americká a globálna ekonomika spolu s fiškálnou politikou teraz musia vyvážiť protivietor spôsobený navrhovanými sadzbami, slabšími očakávaniami ekonomickej vyhliadky Fedu pre rok 2018 a komplikáciami pochádzajúcimi z prepadu Facebooku." Technologické akcie prispeli k nedávnemu poklesu trhu, keď spoločnosť Facebook obvinili z úniku osobných údajov. FAANG - Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google - klesli v štvrtom štvrťroku o 2,7 percenta.







Facebook, ktorý má viac ako 2 miliárd aktívnych používateľov mesačne, stratil tento týždeň desať percent svojej trhovej kapitalizácie, približne 50 miliárd dolárov, po tom, čo Cambridge Analytica, spoločnosť na vyhľadávanie údajov a politickú komunikáciu, zneužívala obrovské množstvo osobných údajov v americkej prezidentskej kampani.

Akcie Facebooku boli kľúčovým hnacím motorom nedávneho rozmachu v oblasti technológií, avšak jej akcie spolu s ostatnými technologickými firmami klesli z obavy, že by regulačné orgány mohli zaviesť pravidlá, ktoré by bránili ich obchodným modelom.

Podľa investorov ale volatilita tohto týždňa nie je signálom, že sa takmer desaťročný akciový boom blíži ku koncu. "Nie je to koniec býčieho trhu," povedal Jeff Schulze, investičný stratég ClearBridge Investments. "Americká ekonomika je stále silná. Globálny rast sa zrýchľuje. Toto je len časť korekcie, ktorá sa začala začiatkom februára. Dlhodobejší investor to vie."



Na devízových trhoch v reakcii na obavy z možnej obchodnej vojny a poklesu akciových trhov posilňoval japonský jen považovaný za bezpečnú menu. Voči doláru sa vyšplhal na trojtýždňové maximum. Z mesačného minima sa spamätal dolárový index.







Trump hovorí o krádeži amerického duševného vlastníctva a iných nekalých obchodných praktikách v Číne, k čomu dospelo osemmesačné vyšetrovanie vedené Úradom amerického obchodného zástupcu. Najmenej 45 dní sa ale nič neudeje, Trump povedal, že Biely dom "veľmi rozsiahlo rokuje" s Pekingom, keďže jeho cieľom je znížiť ročný obchodný deficit s Čínou o 100 miliárd dolárov, ktorý minulý rok dosiahol rekordných 375 miliárd dolárov.

Vo svojom vyhlásení ministerstvo obchodu v Číne vyzvalo Biely dom, aby tento spor vyriešil prostredníctvom rozhovorov s cieľom "zabrániť poškodeniu širšieho obrazu spolupráce medzi Čínou a USA". Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone zaujalo oveľa tvrdší postoj. "Čína nechce s nikým obchodnú vojnu, ale ani sa takejto vojny nebojí," uviedlo vo vyhlásení 22. marca.