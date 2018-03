XTB prináša revolúciu do akciového investovania

dnes 9:00 -

Revoluční charakter ponuky je zrejmý najmä v dvoch faktoroch. Po prvé, v XTB je teraz možné investovať do fyzických akcií, nie iba CFD, z najväčších svetových búrz, a to bez poplatkov. Každý investor môže využiť 5 obchodov bez poplatkov každý mesiac až do nominálnej hodnoty 30 000 EUR. V ponuke je viac ako 1 500 akcií a 113 ETF fondov zo 16 trhov vrátane pražskej burzy, frankfurtskej burzy, newyorskej burzy, londýnskej burzy a ďalších. Ide o prelomové riešenie pre akciových investorov, ktorí teraz môžu investovať na globálnych trhoch s omnoho nižšími nákladmi.

Navyše sú tu ešte ďalšie faktory, ktoré robia túto ponuku tak atraktívnou pre klientov:

Dodatočná marža z kúpených akcií môže byť použitá na obchodovanie ďalších akcií prostredníctvom CFD.

Vyspelá a užívateľsky komfortná obchodná platforma

Možnosť vybrať prostriedky ihneď potom, čo je obchodná pozícia uzavretá

A napokon, revolučný charakter ponuky je zavŕšený ocenenou obchodnou platformou. Inovatívna, intuitívna a plne prispôsobiteľná. xStation 5 umožňuje investorom vytvoriť si obchodné prostredie, ktoré vyhovuje ich štýlu.







Okrem online prístupu je možné stiahnuť si ju do počítača, ako aplikáciu do mobilu či tabletu a dokonca do inteligentných hodiniek, čo umožňuje investovanie do akcií bez poplatkov kdekoľvek. Platforma je ideálny doplnok k ponuke a nevyhnutný nástroj pre každého akciového investora.

“Sme veľmi radi, že môžeme našim klientom v XTB ponúknuť tieto nové inštrumenty. Teraz u nás môžu investori nakupovať akcie z viac ako 16 búrz, všetko v jednej obchodnej platforme xStation 5. Rozširovaním ponuky sa snažíme poskytnúť čo najlepšie podmienky, aby investor nebol nútený využívať viac brokerov či obchodných platforiem, ale aby mohol svoje investície pohodlne realizovať v jednej platforme”, povedal Omar Arnaout, CEO spoločnosti X-Trade Brokers.

Viac o ponuke XTB nájdete na sk.xtb.com/akcie-a-etf.