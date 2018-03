Odmena za výnosy? Prečo zarábajú odborníci vo finančnom sektore tak veľa

Zdroj: bloomberg;pragcap

Foto: thinkstock; SITA/AP

dnes 0:31 -

Naozaj veľké peniaze zarábajú tí, ktorí stoja za úspešnými fondmi. Mená ako Ray Dalio z Bridgewater Associates alebo Ken Griffin z Citadel LLC. Ale okrem nich sú ešte tisíce tých, ktorí si pohodlný život zabezpečia spravovaním podielových fondov. Za čo dostávajú všetci títo ľudia také mimoriadne odmeny?



Jednou z možných odpovedí je, že je to za získanie výnosov. Ak chcete dosiahnuť priemerné výsledky, nemusíte sa obrátiť na vyškoleného investora pre výber aktív. Stačí ak investujete do indexového fondu. Ale ak chcete poraziť trh, podielový fond pravdepodobne nebude tá najlepšia stávka. Hoci existujú dôkazy o tom, že aktívni manažéri dokážu poraziť trh pred odpočítaním poplatkov, po poplatkoch sa ale dá hovoriť o podvýkonnosti. To nie je prekvapujúce, pretože podielové fondy sú zvyčajne veľké a poraziť trh je čoraz ťažšie, ako sa zvyšuje hodnota spravovaných aktív. Ale nový výskum naznačuje, že výkon manažéra fondu pravdepodobne ani nie je podstatným faktorom pri určovaní jeho mzdy.

Ekonómovia Markus Ibert, Ron Kaniel, Stijn Van Nieuwerburgh a Roine Vestman sa zamerali na podielové fondy vo Švédsku, kde sú k dispozícii veľmi podrobné daňové záznamy. Zistili, že výkonnosť fondu má veľmi slabý vzťah so správou. Výnosy manažérov sa značne líšia, ako by sa dalo očakávať v odvetví, kde výkonnosť podlieha veľkosti akciového trhu. Autori však odhadli, že navýšenie výnosov o štandardnú odchýlku v porovnaní s benchmarkom spôsobilo, že manažérovi narástla kompenzácia o 2,9 %. To by znamenalo, že ani veľmi silná nadpriemerná výkonnosť sa na jeho výplate veľmi neprejaví.



Veľkosť fondu, ako píšu autori štúdie, súvisí s platom, ale vzťah je opäť slabší, než by sme predpokladali. Manažér dostáva v priemere iba asi 15 percent príjmov z poplatkov, ktoré získa fond z riadenia väčšieho objemu aktív. Pričom tento vzťah je pre väčšie fondy ešte slabší. Väčšina týchto obrovských poplatkov za správu zostávajú spoločnostiam, ktoré stoja za podielovým fondom, nie na konte osôb spravujúcich finančné prostriedky.





Galit Ben Naim a Stanislav Sokolinski ponúkli inú odpoveď. Pri štúdii izraelských podielových fondov použili mimoriadne komplexné údaje zhromaždené izraelskou vládou. Zistili, že odmeny manažérov sú viac spojené s celkovým výkonom fondu bez odpočtu referenčných hodnôt. Je to zvláštne, pretože benchmarky sú paria medzi zopár vecí, ktoré manažéri nemajú skutočne pod kontrolou, ako ani výkon širšieho trhu. Podľa tejto dvojice autorov vplýva veľkosť fondu na manažérovu mzdu približne o 30 percent. Navyše zistili, že manažéri si nechávali 40 % príjmov z poplatkov od investorov, ktorí investujú viac peňazí do fondu. Teda nie nárast veľkosti vďaka trhovým výnosom, alebo od spoločnosti, ktorá odovzdá manažérovi viac aktív na riadenie.

Tieto zistenia naznačujú, že správcovia podielových fondov sú menej platení za to, že dokážu poraziť trh, ale skôr za to, že sú dobrí v marketingu a dokážu zozbierať aktíva. Vysoké pasívne výnosy, aj keď nie kvôli zručnostiam, priťahujú nové investície, čo prináša spoločnosti viac poplatkov za správu. A keď príde viac peňazí od investorov, manažéri dostanú odmenu.



Problém pre priemerného človeka spočíva v tom, že v skutočnosti nevie dosť o činnosti správy aktív, aby vyčíslil, či jeho investičný manažér je drahý, alebo nie. Veľká časť tohto faktu je spôsobená tým, že musíte porovnávať s protihodnotou, ktorá neexistuje, pretože platenie 1,6 % ročne na investovanie do aktívneho podielového fondu je pravdepodobne lepšie ako sedieť na hotovosti po celý čas, pretože ste príliš vystrašení, aby ste sa mohli plne investovať. Investiční manažéri, aj keď tak drahí, ako sú, vás aspoň podržia v hre.

Týmto sa posilňuje pojem "peňažní lekári", myšlienka, že manažéri prinášajú pridanú hodnotu pri budovaním dôvery s investormi. Investori sú samozrejme opatrní pri umiestňovaní svojich peňazí do akcií a iných rizikových aktív a chcú kvalifikovaného odborníka, aby im povedal, že je to bezpečné. Investori zaplatia poplatky, ale získajú vyššiu návratnosť, než ak by zostali mimo trhu. Alebo opačný prípad, manažéri používajú osobnú alebo kultúrnu afinitu aby predali investorov zlý obchod.







Obstojí ale takéto označenie? Správcovia majetku predsa nie sú ako lekári. Nešetria vaše portfólio. Namiesto toho sa správajú viac ako osobní tréneri. Sú tu na to, aby vám vytvorili vhodný plán a držali sa ho za každej okolnosti. Úlohou správcu aktív je vynútiť si vašu disciplínu. Zdravé investovanieje v skutočnosti veľmi náročné, pretože sa neustále zaťažujeme emocionálnymi predsudkami, ktoré nás lákajú robiť veci, ktoré sú v rozpore s našimi najlepšími záujmami. Manažér vás má usmerniť, aby ste nešli proti svojim vlastným záujmom. Nie každý potrebuje tento druh pomoci, ale v mori falošných správ a krátkodobého pokušenia môže byť ťažké zostať disciplinovaný.

Ale vráťme sa k otázke skutočnej hodnoty tejto služby. Ak si myslíte, že obchodovanie s investíciami sa mení z miesta, kde ľudia predávajú nádej na trhové výnosy, na miesto, kde sa predávajú vhodné a disciplinované plány, potom asi rýchlo opustíte aktívne fondy s vysokými poplatkami. A keďže ľudia si pomaly uvedomujú, že je to skutočne vysoký poplatok za to, že vám niekto dal dohromady a vhodný plán, na popularite naberajú služby s nízkymi nákladmi, ktoré ponúkajú vhodné a disciplinované finančné plány bez toho, aby mali za všetko nepriehľadné vysoké poplatky.

Takže odpoveď na otázku by ohla byť celkom jednoduchá. Investiční manažéri zarábajú veľa peňazí, pretože využívajú výhody priemerného investora, ktorý chce získať vysoké výnosy. Väčšina týchto investorov získava nízke výnosy vďaka záruke vysokých poplatkov. Zostávajúci investori, ktorí stále používajú poradcu, si ešte neuvedomili, že existuje veľa nízkonákladových alternatív, ktoré implementujú podobné stratégie a služby.



Inými slovami, správcovia peňazí sa musia pripraviť na to, že budú zarábať oveľa menej peňazí, než kedysi. A to je dobré, pretože to znamená, že klientom zostane oveľa viac.