Každá siedma firma z EÚ, ktorá podniká v Británii, už začala s presunmi

Zhruba každá siedma firma v Británii, ktorá pochádza z niektorej z krajín Európskej únie (EÚ), už presunula časť prevádzky z Britských ostrovov. Dôvodom sú obavy z narušenia ich činnosti po brexite. Ukázal to nový prieskum inštitútu Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

Podľa prieskumu 14 % firiem z EÚ s aktívami v Británii, ako sú kancelárie, sklady alebo továrne, znížilo svoju podnikateľskú činnosť na ostrovoch.

Okrem toho 11 % spoločností z EÚ už presunulo časť svojej pracovnej sily preč z Británie od hlasovania o brexite v júni 2016, ukázal to prieskum medzi manažérmi.

Prieskum sa uskutočnil pred pondelkovým (19.3.) zverejnením dohody o prechodnom období, ktoré potrvá 21 mesiacov, do konca roka 2020. Počas prechodu budú mať firmy z Británie prístup na trh EÚ nezmenený.

Ale analytik CIPS John Glen sa domnieva, že firmy viac znepokojuje nedostatočne jasný obraz o dlhodobých vzťahoch medzi EÚ a Britániou po jej odchode z bloku.

Podľa neho príde chvíľa, keď sa firmy budú musieť pozrieť realite do očí a začať sa pripravovať na to, čo ich čaká, aj na nepredvídané udalosti.

Prieskum tiež ukázal, že takmer jedna zo štyroch britských firiem (25 %) s dodávateľmi v EÚ mala problémy so zabezpečením zmlúv na obdobie po odchode Británie z bloku po marci 2019. Tretina manažérov už preto začala hľadať alternatívnych dodávateľov v Spojenom kráľovstve.

CIPS uviedol, že takmer tretina respondentov zvýšila svoje ceny po referende o brexite, ktoré spôsobilo pád libry, čím sa zvýšili ich náklady na dovážané materiály a tovary.

Podnikatelia nemajú veľmi na výber a často im nezostáva nič iné, len preniesť časť zo svojich rastúcich nákladov na plecia spotrebiteľov, aby ochránili svoje ziskové marže, skonštatoval Glen.

Na prieskume CIPS sa zúčastnilo 2618 manažérov a uskutočnil sa v dvoch kolách v období od 6. do 19. februára a 5. až 13. marca.

Respondenti pochádzali z celého radu odvetví vrátane výroby, finančných služieb, maloobchodu a stavebníctva.