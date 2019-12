Rozlišujte svoje zvyky, môžu vám pomôcť zbohatnúť, ale aj dostať sa na pokraj chudoby

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:39 -

Prenos sa v psychológii chápe ako vplyv učenia sa jedného obsahu na učenie sa iného obsahu. Ak sa človek naučí úlohu A a potom pristúpi k učeniu sa úlohy B, naučenie sa úlohy A urýchli učenie sa úlohy B. Je jasné, že ak sa niekto naučí jazdiť na bicykli, zvládne jednoduchšie jazdu na motorke. Pre oblasť financií je však zaujímavejší nešpecifický, alebo všeobecný transfer. Ide o prenos spôsobilostí, vedomostí, návykov z určitej situácie na inú, zdanlivo s ňou nesúvisiacu. Psychológovia sa zhodujú na teórii generalizácie, podľa ktorej k prenosu z jednej situácie na druhú dochádza v tej miere, v akej dokáže učiaci sa jednotlivec zovšeobecňovať svoje predchádzajúce skúsenosti.



Opakom je interferencia, teda negatívny vplyv naučeného na iný prípad. Ak sme navyknutí nosiť hodinky na ľavej ruke a z nejakého dôvodu si ich preložíme na pravú, často sa, ak chceme zistiť koľko je hodín, pozeráme na prázdnu ruku. Interferencia sa vyskytuje aj pri riešení problémov a to vtedy, ak princípy riešenia prenášame na oblasti alebo úlohy, kde neplatia. Toľko z teórie, ako ju popisuje Ladislav Požár v Súhrne prednášok z Všeobecnej psychológie.







Ak si teda osvojíte zvyk, ktorý dokáže byť prínosom v jednej oblasti vášho života, automaticky to vyvolá túžbu po zlepšení aj v iných oblastiach vášho života. "Kľúčové zvyklosti" sú infekčné. Je to správanie sa, ktoré pôsobí ako katalyzátor a spôsobuje vznik ďalších súvisiacich návykov. Napríklad keď pijem, musím si aj zapáliť, alebo ak si sadnem do auta, automaticky zapínam aj rádio. Podobné to bude ak začnete športovať. Vedci zistili, že ľudia, ktorí si zvykli na rôzne druhy cvičenia, začali uprednostňovať zdravšie potraviny. Okrem pozitívneho vplyvu športovania sa celkovom zdravotnom stave jednotlivcom odrážalo aj zdravšie stravovanie. Zlým zvykom sa dá označiť vysedávanie pre televízorom. To ide neraz ruka v ruke s preberaním ďalších zlozvykov, ako napríklad konzumácia nezdravých potravín.





Podobne to platí aj pre náš finančný život. Ak si vezmete do rúk knižku, kde sa píše o tom, ako si dokážete zvýšiť finančnú gramotnosť, alebo aké cvičenia vám pomôžu sa v oblasti financií mentálne posunúť, pravdepodobne to u vás vyvolá zákon transferu. Dobrý zvyk, úspora 10 % alebo viac vášho príjmu môže viesť k ďalším, vďaka ktorým "bohatnete“, ako je obozretné investovanie, vytváranie domáceho rozpočtu atď.

Rovnako aj zlozvyk, kedy privierate oko nad tým, že míňate viac ako zarobíte. I to môže viesť k ďalším zlozvykom ako je nadmerné používanie kreditných kariet alebo k inej forme požičiavanie si peňazí od bánk, rodiny a priateľov. Ak vám nezaplatené šeky dvíhajú tlak, stres spojený s úsilím o zaplatenie účtov môže viesť aj k iným zlozvykom ako je konzumácia alkoholu alebo užívanie liekov na zmiernenie stresu.

To sú zlozvyky, ktorých sa musíte čo najskôr zbaviť. Musíte sa zamerať na dobré zvyky, na tie, ktoré vás netlačia do finančnej záhuby, ale naopak. Dobrý zvyk vedie k vytváraniu ďalších, na konci je samozrejme naplnenie určitého cieľa, každý máme nejaký sen. Medzi dobré zvyky patrí napríklad samoštúdium, zdokonaľovanie sa v určitých oblastiach, zvládanie nových zručností, vyhľadávanie mentorov atď.

Naopak, za "zlý návyk" sa dá považovať to, že ani nerozmýšľate o zmene a zostávate v práci, ktorú nenávidíte len preto, že vám to dáva pocit bezpečia. To ale môže viesť k chronickému stresu a spôsobiť, že si vytvoríte ďalšie zlozvyky, ktoré pomáhajú so zmiernením stresu, ako je pitie alebo konzumácia nezdravých potravín.





To je dôvod, prečo je dôležité vytvoriť si dobré návyky. Len dobré návyky vedú k dobrým návykom. Tak jednoduché to je aj v prípade zlozvykov. Je dôležité ich eliminovať, pretože zlozvyky vedú k ďalším zlozvykom.

Zvyky predstavujú váš systém dopravy v živote. Ak je vašim požadovaným cieľom zdravý, šťastný a úspešný život, dobré denné návyky vás povzbudia k dosiahnutiu tohto cieľa. Musíte si ale otvoriť oči, pozrieť sa triezvym pohľadom na svoje zvyky, pretože tie zlé vás môžu tlačiť do úplne inej cieľovej roviny. Do takej, ktorá sa vám asi nebude veľmi páčiť.