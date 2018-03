Číňania sťahujú žiadosť o navýšenie podielu v J & T Finance Group

Zdroj: scmp;ČTK;týden

Foto: SITA/AP;YT/bthq News

dnes 11:02 -

CEFC vo finančnej skupine J & T Finance Group pôvodne držala desaťpercentný podiel, v marci 2016 sa obe strany dohodli, že získa polovicu. Za polovičný podiel v JTFG mala zaplatiť 980 miliónov eur. V máji 2017 zmenu podielov schválil Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). Na začiatku tohto roka navýšenie čínskeho podielu zamietla Česká národná banka, CEFC sa odvolala. Aktuálne CEFC oznámila, že sťahuje žiadosť o navýšenie podielu v skupine J & T Finance Group, dôvodom je, že do do čínskej skupiny CEFC Europe vstúpil ďalší akcionár.



Spoločnosť CEFC China Energy Company Limited je najväčšou súkromnou spoločnosťou v Šanghaji a siedmou najväčšou privátnou firmou v Číne. Takmer polovičný podiel v nej získa štátom vlastnená čínska spoločnosť CITIC Group, 156. najväčšia firma sveta, uviedol Týden.cz. Spoločnosť bude so svojimi partnermi jednať o ďalšom pokračovaní tohto projektu v novej situácii vstupu minoritného akcionára do CEFC Europe, informovala CEFC. "Materská CEFC China naďalej považuje projekty v ČR za jednu zo svojich priorít a prikladá im veľkú dôležitosť. Vedenie CEFC China jednoznačne potvrdilo garanciu splatenia pôžičky u J & T Group, a to najneskôr v riadnom termíne ku dňu splatnosti," uviedol hovorca CEFC Europe Pavel Bednář .



J&T Finance Group vlastní českú J&T Banku a slovenskú Poštovú banku. Snahy o navýšenie podielu sprevádzali komplikácie. Skupina J & T Finance v predchádzajúcich dňoch požiadala predstaviteľa CEFC o vyjadrenie k správam o zadržaní šéfa firmy Jie Ťien-Minga a prevzatie spoločnosti vládnou agentúrou Šanghaj Kuo-šeng. "Ak CEFC uspokojivo nevyvráti správy o zásadných ekonomických problémoch skupiny a jasne nevysvetlí dôvody údajného stíhanie jej vrcholového predstaviteľa, je dokončenie dlho pripravovanej transakcie vstupu do J & T Finance Group neprijateľné," uviedla skupina J & T minulý týždeň.







Jie Ťien-ming postavil obchodné impérium s tržbami 263 miliárd juanov ešte keď nemal ani 40 rokov. Začal nakupovať energetické aktíva po celom svete, väčšinou financované čínskymi štátnymi bankami. V rebríčku najviditeľnejších mladých ľudí časopisu Fortune ho v roku 2016 od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona delili len dva body. Do roku 2015 dokázal vybudovať obchodné impérium s výnosmi vo výške 263 miliárd juanov, z toho 60 % z obchodovania s ropou a zemným plynom. CEFC sa potom pustila do zámorského obchodovania, počnúc nákupom väčšinového podielu v štátnej ropnej spoločnosti v Kazachstane vo výške 680 miliónov USD. Následne sa akvizície rozšírili do celej východnej Európy, na Blízky východ aj Afriku, najmä v oblasti ropy a zemného plynu. Pozornosť pútal aj nákup v Hongkongu, keď CEFC zaplatila v prepočte asi 177 miliónov amerických dolárov za tri poschodia kancelárskych priestorov na Wan Chai Convention Plaza s výhľadom na Victoria Harbour. Jeho najväčšou akvizíciou bola investícia do spoločnosti Rosneft, ktorej predsedal Igor Sechin, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimíra Putina. Táto transakcia bola financovaná predovšetkým štátnymi bankami v Rusku a Číne. Čínska rozvojová banka, štátny veriteľ zriadený na podporu a poskytovanie finančných prostriedkov pre projekty zosúladené s čínskou štátnou politikou, najviac finančne podporovala CEFC od jej založenia.





Vchod do neoznačenej budovy v Šanghaji, adresa je uvedená ako sídlo spoločnosti CEFC.

Tesne pred začiatkom slávnosti lunárneho nového roka 16. februára Jie Ťien-minga zadržali. Ako prvý informoval server South China Morning Post s odvolaním sa na štyri informované zdroje. Hovorca CEFC Europe potvrdil informáciu, že Jie Ťien-ming nebude ďalej akcionárom CEFC a nebude pôsobiť ani vo vedení spoločnosti.Väčšina akvizícií skupiny CEFC bola financovaná čínskymi štátnymi bankami, uviedol South China Morning Post. China Development Bank CEFC poskytla úvery v celkovej výške 32,3 miliardy jüanov (4,17 miliardy eur). Podľa informácií agentúry Reuters si CEFC v poslednej dobe excesívnych požičiavala. Bola ochotná pristupovať aj na krátkodobé pôžičky s úrokmi až 36 percent. Zdroje agentúry z toho vyvodzujú, že firme chýba hotovosť.