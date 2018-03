Víno a cigarety: Koľko za ne zaplatíte v najdrahších mestách sveta

Zdroj: QZ

Foto: TASR/Michal Svítok

dnes 0:30 -

Dvakrát ročne vychádza EIU prieskum v ktorom sa zozbierajú ceny 150 produktov a služieb v 133 mestách v 93 krajinách sveta, aby na základe takéhoto rebríčka bolo jasné, ktoré miesta spú na svete najdrahšie. Firmy môžu využiť rebríček na pomoc pri určovaní životných nákladov a na zostavenie kompenzácie pre zamestnancov, ktorých posielajú do zahraničia.

Ženeva vo Švajčiarsku a Soul v Južnej Kórei patria do prvej šestky najdrahších miest na svete. Avšak ak si objednáte fľašu vína k večeri v Soule, môže vás to vyjsť o 200 % drahšie, než keby ste to isté urobili v Ženeve. Najmä kvôli daniam.







Austrálske Sydney je 10. najdrahším mestom pre život. Ale ak ste fajčiar, zaplatíte viac ako dvojnásobok za balenie cigariet, než keby ste si ich kúpili v inom drahom meste.