Relaxácia, pohodlie aj dobrá strava: Takmer 20 % žien v japonských väzniciach sú dôchodkyne

78-ročná chovankyňa, pomenovaná ako pani O, ukradla energetické nápoje, kávu, čaj, ryžu a mango. "Väznica je pre mňa oázou - miesto pre relaxáciu, kde má svoje pohodlie. Nemám slobodu, ale nemám sa ani čoho obávať. Je tu veľa ľudí, s ktorými sa môžete rozprávať. Poskytujú nám výživné jedlá trikrát denne," popisuje život vo väznici agentúre Bloomberg.







Krajina prešla tak extrémnym demografickým posunom, že viac ako štvrtinu jej obyvateľov tvoria starší občania. To sa prejavuje aj na celkovej väzenskej obsadenosti, takmer 20 % tvoria seniori. Pritom počet starších žien žijúcich pod hranicou chudoby (25 %) prevyšuje mužov (10 %). Nevydaté ženy nemajú dostatočne vysoký dôchodok, aby sa dostali spod hranie chudoby.



"Ak ste mladí, môžete si nájsť prácu a mať šancu viesť normálny život," povedal profesor Yasuyuki Deguchi z Tokyo Future University. "Nedostatok pracovných príležitostí v kombinácii so zápisom v registri trestov spôsobuje, že reintegrácia je pre starších ľudí zložitá."







Z tých, ktorí boli uväznení v roku 2016, bolo sa až 36 percent starších ako 60 rokov vo väzení ocitli najmenej po šiesty raz. Ďalšiu veľkú skupinu tvoria páchatelia, ktorých odsúdili po prvý raz, 29 % z nich mali 60 a viac rokov.







V krajine sa zväčšuje priepasť medzi množstvom dôchodcov a množstvom aktívnych ľudí, ktorí by na nich pracovali. Nie je pravdepodobné, že by vláda chcela podporou väzníc riešiť starostlivosť o starších, skôr pôjde cestou podobnou ako Čína. Nasadzovaním robotov.