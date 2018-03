Eurozóna vykázala v januári obchodný prebytok, EÚ deficit

dnes 12:31 -

Export z eurozóny sa v januári zvýšil viac ako import a výsledkom bol obchodný prebytok. Celá 28-členná Európska únia (EÚ) však v prvom mesiaci roka zaznamenala strmší nárast importu ako exportu a to sa premietlo do obchodného schodku. Vyplýva to z prvého odhadu, ktorý v pondelok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.

Podľa Eurostatu sa vývoz tovarov z eurozóny v januári 2018 zvýšil o 9,1 % na 178,6 miliardy eur zo 163,7 miliardy eur v januári 2017. Dovoz zo zvyšku sveta pritom vzrástol o 6,3 % na 175,4 miliardy eur (zo 165 miliárd eur rok predtým). V dôsledku toho eurozóna zaznamenala v januári 2018 obchodný prebytok 3,3 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci vlani vykázala deficit 1,4 miliardy eur.

Obchodná výmena v rámci eurozóny vzrástla v januári na 159,8 miliardy eur, čo je o 8,8 % viac ako v januári 2017.

Za celý rok 2017 export tovaru z eurozóny do zvyšku sveta stúpol o 7,1 % na 2,19 bilióna eur a dovoz vzrástol o 9,8 % na 1,96 bilióna eur. Eurozóna tak za rok 2017 zaznamenala obchodný prebytok 236 miliárd eur, ktorý je ale menší ako kladné saldo 265,3 miliardy eur v roku 2016. Obchodná výmena v rámci eurozóny sa zvýšila o 7,6 % na 1,84 miliardy eur.

Export tovaru z EÚ v januári 2018 podľa prvého odhadu stúpol o 6,5 % na 150,5 miliardy eur, ale import sa zvýšil o 7,6 % na 170,8 miliardy eur. Výsledkom je deficit EÚ obchodu s tovarom vo výške 20,3 miliardy eur. To je viac ako obchodný schodok 17,4 miliardy eur v januári 2017. Obchodná výmena v EÚ v prvom mesiaci tohto roka vzrástla o 9 % na 288,2 miliardy eur.

Za celý minulý rok sa hodnota exportu tovarov z EÚ zvýšila o 7,7 % na 1,88 bilióna eur, zatiaľ čo import vzrástol o 8,4 % na približne 1,85 bilióna eur. EÚ dosiahla vlani obchodný prebytok 22,9 miliardy eur, zatiaľ čo v roku 2016 mala kladné saldo 32,1 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ-28 vzrástol v roku 2017 o 7,4 % na 3,35 miliardy eur.