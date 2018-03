Podľa nemeckej vlády by sa USA nemali snažiť v obchode rozdeľovať Európu

dnes 18:46 -

Nemeckí vládni predstavitelia varovali Spojené štáty pred rizikami protekcionizmu, zároveň ale uviedli, že sa budú aj naďalej snažiť dosiahnuť zrušenie plánovaných dovozných ciel na oceľ a hliník zo strany USA.

Podľa nemeckého ministra hospodárstva Petra Altmaiera by Washington nemal prostredníctvom dovozných ciel vrážať klin medzi Nemecko a zvyšné štáty Európskej únie. Altmaier, ktorý v pondelok (19.3.) pricestuje do Washingtonu, aby rokoval so zástupcami USA o probléme dovozných ciel, uviedol, že v tejto oblasti úzko spolupracuje s komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou. "Sme v colnej únii a naše kroky sú jednotné. Nemôže byť v záujme americkej vlády Európu rozdeliť a ani sa im to nepodarí," dodal.

V súvislosti s nespokojnosťou Američanov v oblasti vzájomného obchodu Altmaier pre nemecký denník Handelsblatt, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, povedal, že Európska únia je otvorená diskusiám o špecifických oblastiach, kde Spojené štáty a iné krajiny majú pocit, že sú v nevýhode. "Je pravda, že voľný obchod nie je perfektný," povedal minister.

Zároveň však dodal, že vo Washingtone chce v týchto dňoch rokovať aj o hrozbe zavedenia ciel na nemecké autá. "Nemecké autá sú preto také úspešné na svetových trhoch, nakoľko sú také dobré. Vyššie clá sú na to nevhodnou odpoveďou," povedal Altmaier.

Nový minister financií Olaf Scholz podobne varoval pred ochranárskymi opatreniami, ktoré môžu ohroziť rast svetovej ekonomiky. Pred cestou na stretnutie ministrov financií G20 v Buenos Aires novinárom povedal, že o nesúhlasnom postoji Nemecka k americkým clám plánuje rokovať s americkým náprotivkom Stevenom Mnuchinom.