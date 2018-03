USA podmieňujú vyňatie EÚ spod ciel udržaním dovozu ocele na minuloročnej úrovni

dnes 16:31 -

Spojené štáty by mohli Európsku úniu spod dovozných ciel na oceľ a hliník vyňať, stanovili si ale podmienky. K jedným z nich patrí aj limitovanie dovozu európskej ocele do USA.

Európska únia chce s Washingtonom rokovať o plánovanom uvalení dovozných ciel na oceľ a hliník na úrovni 25 %, respektíve 10 %. Jej cieľom je dosiahnuť vyňatie spod colných sadzieb, inak plánuje zaviesť odvetné clá, čo by však mohlo viesť k obchodnej vojne. Američania by tak mohli urobiť, ako však koncom tohto týždňa uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie nemeckého týždenníka Der Spiegel, stanovili si niekoľko podmienok. Časť sa týka vojenskej oblasti a v prípade obchodnej požadujú limitovanie dodávok ocele z EÚ do USA na úrovni z roku 2017.

K ďalším podmienkam, ktoré vymenoval americký obchodný zástupca Robert Lighthizer na stretnutí s komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou v Bruseli, patrí aj prísľub, že EÚ prijme adekvátne opatrenia proti oceli z Číny predávanej za dumpingové ceny a okrem toho bude spolupracovať aj v ďalších otázkach v oblasti obchodu. Malmströmová a americký minister obchodu Wilbur Ross plánujú o probléme ciel na oceľ a hliník a zhoršujúcich sa vzťahoch medzi USA a Európskou úniou rokovať na budúci týždeň.