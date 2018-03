NDS nakúpi nové vozidlá na údržbu a odvoz odpadu aj univerzálne nosiče

dnes 9:46 -

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) získa nové samozberné zametacie veľkokapacitné vozidlá s príslušenstvom na údržbu vozoviek za 659,2 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty (791 tis. eur vrátane DPH). Spoločnosť MB Servis, s. r. o., Moravany nad Váhom sa zaviazala vozidlá dodať najneskôr do štyroch mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy. Ide o dva podvozky nákladného automobilu 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb, dva predné pracovné ramená, dva pracovné nástroje so zametacím kartáčom a dva s umývacou kefou, ako aj dve pracovné nadstavby zametača.

NDS vybrala dodávateľa vo verejnej súťaži, vyhlásenej vlani v auguste, spomedzi ponúk dvoch uchádzačov, pričom o víťazovi rozhodla elektronická aukcia. Predpokladaná cena zákazky bola 660 tis. eur bez DPH (792 tis. eur s DPH). Druhú ponuku predložila spoločnosť HANES Slovakia, s. r. o., Trnava. Obaja uchádzači najprv navrhli cenu zhodne vo výške predpokladanej hodnoty, v elektronickej aukcii uspel MB Servis s ponukou o sto eur nižšou (659,2 tis. eur bez DPH) ako HANES Slovakia (659,3 tis. eur s DPH).

Diaľničiari už predtým vybrali firmu MB Servis za dodávateľa nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom. Zmluvná cena zákazky na štyri roky predstavuje 5,88 mil. eur bez DPH (7,06 mil. eru s DPH). Ponuku predložili dvaja uchádzači. Vyplynulo to z výsledku verejnej súťaže z augusta minulého roka, keď predpokladaná hodnota zákazky bola 5,5 mil. eur bez DPH (6,6 mil. eur s DPH). MB Servis uspel v elektronickej aukcii s ponukou nižšou o 992 eur oproti konkurentovi Mercedes - Benz Slovakia, s. r. o. Pokiaľ víťaz má dodať nosiče bez subdodávateľov, druhý uchádzač počítal s podielom subdodávateľov takmer 65 % z ceny.

NDS chce zároveň nakúpiť nové vozidlá na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom s termínom dodania do štyroch mesiacov. Predpokladá na to vynaložiť predbežne 950 tis. eur bez DPH (1,14 mil. eur s DPH). Súčasťou zákazky je dodanie piatich podvozkov nákladného automobilu 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnej nadstavby a piatich pevne namontovaných nadstavieb na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu. Lehota na predkladanie ponúk je 19. apríla, platiť musia minimálne do konca tohto roka. Dodávateľ má tiež vzísť z následnej elektronickej aukcie.