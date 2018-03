dnes 12:46 -

Aby mohla zdieľaná ekonomika rásť, je potrebná inteligentná legislatíva, ktorá nebráni inováciám a vytvára rovnováhu medzi záujmami spotrebiteľov, komunít, verejnej bezpečnosti a sociálneho dobra. Povedala to vo štvrtok generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Martina Slabejová počas medzinárodnej konferencie o zdieľanej ekonomike Share.Techsummit.

Nemali by sme pripustiť, aby zdieľaná ekonomika fungovala v šedej zóne, konštatovala a dodala, že táto ekonomika vytvára veľké množstvo dát. "Apelujem na to, aby sa dostávali do štátnej správy, aby sme na ich základe mohli vytvárať zákony a regulácie," zdôraznila.

Ďalšou dôležitou témou je podľa nej zdaňovanie. "Zdaňovať by sa malo tam, kde sa vytvára hodnota," povedala Slabejová s tým, že v SR platí od tohto roka novela zákona o dani z príjmov. Zavádza povinnú registráciu digitálnych platforiem, ktoré ponúkajú služby na Slovensku, zatiaľ v doprave a ubytovaní. Zdôraznila, že úlohou štátu je stanoviť pravidlá pre fungovanie spoločnosti v digitálnom veku a modernizovať služby verejnej správy digitálnymi technológiami.

Riaditeľ Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty Marián Miškanin pre TASR uviedol, že takéto firmy majú zo zákona povinnosť zaregistrovať do konca februára 2018 stálu prevádzkareň, prostredníctvom ktorej budú poskytovať služby zdieľanej ekonomiky na Slovensku. "Zákon pamätá na to, že ak sa platforma nezaregistruje, ak nezriadi na území SR stálu prevádzkareň, tak potom užívatelia tejto platformy by mali zrážať zrážkovú daň a odvádzať ju," doplnil.