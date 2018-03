Francúzsky centrálny bankár je znepokojený: Reforma eurozóny je príliš pomalá

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:40 -

Niektoré európske krajiny vrátane Francúzska presadzujú hlbšie ekonomické väzby medzi 19 krajinami eurozóny. Cieľom je zabezpečiť, aby bol hospodársky systém v eurozóne zdravý a región nebol vážnejšie zasiahnutý, ako tomu bolo v roku 2011 počas krízy. "Teraz je čas konať a trochu ma znepokojuje skutočnosť, že aspoň v posledných mesiacoch diskusia uviazla, vrátane Európskej rady a Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, keď to tak môžem povedať, na veľmi starom klišé, zníženia a zdieľania rizík," povedal Villeroy de Galhau pre televíziu CNBC.

Európska rada, to je 28 hláv štátov EÚ, ktorá definuje tieto zákony, zatiaľ čo Rada pre hospodárske a finančné záležitosti sú ministri financií z týchto 28 štátov. Eurozóna, teda 19 krajín, ktoré zdieľajú euro, diskutuje o podrobnostiach o tom, ako zreformovať blok vrátane plánov na dokončenie bankovej únie, čo by znamenalo, že banky v regióne musia dodržiavať rovnaké pravidlá. To sa ale zatiaľ nedarí dokončiť. Krajiny zo severu, ktoré majú tendenciu byť viac fiškálne obozretné, sú proti prehlbujúcej sa väzbe s južnými krajinami, obávajú sa, že by to ohrozilo ich financie. Nárast popularity populistických strán v celej eurozóne len upozorňujú na dôležitosť dokončenia reforiem eurozóny.





"Existuje obava, že aj v Nemecku zostáva jedinou možnosťou menová politika a že počas ďalšej recesie môže byť preťažená," povedal Villeroy de Galhau. "Ak prevládajú takéto obavy, mali by sme posilniť hospodársku úniu," obhajoval pragmatickú reakciu európskych lídrov.

Očakáva sa, že Európska rada udelí zelenú návrhom na transformáciu Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM) na Európsky menový fond, podobný Medzinárodnému menovému fondu a v júni na bankovú úniu. Existujú však obavy, že tento časový plán nemusí byť naplnený, predovšetkým kvôli výsledkom talianskych parlamentných volieb.



Poul Thomsen, riaditeľ európskeho oddelenia Medzinárodného menového fondu víta plány na integráciu eurozóny. "Dobre vieme, že architektúra nie je dokonalá, na to, aby Európa lepšie zvládla šok v budúcnosti, musíme prehĺbiť integráciu a stavať na architektúre," povedal.