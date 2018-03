Inflácia vo februári podľa očakávaní spomalila, v dôsledku korekcie cien potravín

Zdroj: UniCredit Bank

Foto: TASR/AP;thinkstock

dnes 9:18 -

Dôvodom januárového spomalenia spotrebiteľskej inflácie bola najmä očakávaná korekcia cien potravín, ale aj doznievajúci bázický efekt pri cenách pohonných hmôt. Naopak, dopytová inflácia pod vplyvom silnejúcej spotreby vo februári ďalej zrýchľovala.



Ceny potravín a nealkoholických nápojov vo februári klesli o -0,7 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa výrazne spomalila z 6,8 % na 4,6 %. Očakávanú korekciu cien sme mohli pozorovať v prípade kategórie olejov a tukov (-4,8 % medzimesačne - maslo) i v kategórií mlieko, syry a vajcia (-2,2 % medzimesačne - vajcia). Obe kategórie sa tak vrátili k jednocifernej dynamike medziročného zdražovania (o 8-9 %). Výrazný medzimesačný pokles cien (o 2,5 %) zaznamenali vo februári aj ceny zeleniny, ktoré sa v tomto období v minulosti skôr zvyšovali (minulý rok napríklad až o 9,9 %). Podporené bázickým efektom tak boli ceny zeleniny medziročne nižšie až o takmer desatinu a boli jedinou kategóriou potravín, ktorej cena bola medziročne nižšia. Pomalší ako zvyčajný sezónny nárast cien vykázali vo februári aj ceny ovocia, ktoré boli v porovnaní s januárom vyššie o 4,3 %, dynamika ich medziročného rastu sa však spomalila len nepatrne. Ceny ovocie tak ostali v medziročnom porovnaní najrýchlejšie rastúcou položkou potravín.

Ceny ropy na svetových trhoch vo februári klesali a podobným smerom sa vydali aj ceny pohonných hmôt na slovenských čerpacích staniciach. Tie sa v porovnaní s januárom v priemere znížili o 1,0 % a klesli tak približne na úrovne spred roka. Na rozdiel od väčšiny minulého roka tak už ceny pohonných hmôt infláciu nezdvíhali, bázicky efekt (silný rast cien na prelome rokov 2016/17) už definitívne vyprchal.





Napätý trh práce, ktorý podporuje aj spotrebu domácnosti, sa postupne cez zvýšené dopytové tlaky dostáva aj do čísel inflácie. Dopytová inflácia meraná indexom cien obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) a trhových služieb (bez imputovaného nájmu) – prepočet UniCredit Bank – sa vo februári ďalej zrýchľovala. V porovnaní s januárom vzrástla až o 0,5 %, pričom dynamika jej medziročného rastu sa citeľnejšie zrýchlila z 1,8 % na 2,0 % a bola tak najvyššia od januára 2013 (t.j. za posledných 5 rokov). Treba však poznamenať, že v medzimesačnom porovnaní dopytovú infláciu vo februári potiahla nahor najmä jedná položka – ojazdené osobné autá, ktorých ceny sa skokovo zvýšili až o 11,1 % a medzimesačnú infláciu navyšovali až o 0,1 pb. Zopakovala sa tak situácia spred roka a zdá sa, že ojazdené autá by vo februári mohli začať vykazovať silnú sezónu, ktorú sme v minulosti nepozorovali. Zrýchľujúci sa rast cien však vykazujú aj ceny elektroniky a domácich spotrebičov, čo by mohlo súvisieť aj so silnejším eurom v úvode roka, ktoré predražuje dolárové dovozy (najmä prípad elektroniky). Aj po očistení o tieto faktory by dopytová inflácia mierne zrýchľovala, avšak pozvoľnejšie, viac v súlade s trendom predchádzajúcich mesiacov. Dynamicky rast miezd sa totiž stále premieta aj do zrýchľujúceho rastu cien trhových služieb.

Korekcia cien potravín sa prejavila i na Cenovom Barometri UniCredit Bank (t.j. vnímanej inflácií meranej prostredníctvom často nakupovaných tovarov a služieb). Ten ostal vo februári v porovnaní s januárom nezmenený, avšak v medziročnom porovnaní sa dynamika jeho rastu citeľnejšie spomalila z 3,5 % na 2,9 %. Naproti tomu, vnímanie inflácie podľa spotrebiteľského barometra Štatistického úradu sa vo februári zintenzívnilo z 2,7 % na 3,1 % (prepočet UniCredit Bank zo salda odpovedí), keď spotrebitelia pravdepodobne s mierny oneskorením reagovali na januárové zvýšenie cien. Rovnakým smerom sa vo februári vybrali aj inflačné očakávania, ktoré sa zvýraznili z 5,0 % na 5,2 %. Naďalej však ostávajú blízko 4-ročných maxím a mali by naďalej urýchľovať prenos zvyšujúcich sa dopytových tlakov do inflácie.

Výhľad

Očakávame, že inflácia sa najbližšie mesiace stabilizuje na úrovniach nad 2%. K zrýchľovaniu inflácie by mala naďalej prispievať najmä dopytová inflácia, keď silnejúca spotreba bude vytvárať vhodné prostredie, pričom na rozdiel od minulých rokov ju už nebudú tlmiť ani sekundárne efekty nižších cien energií. Na druhej strane, protichodne by mali (najmä v závere roka) na medziročnú infláciu pôsobiť ceny potravín, kde očakávame zmierňovanie medziročného rastu pod vplyvom silného bázického efektu (maslo, vajcia). V závere roka by sa tak inflácia predsa len mohla opäť zvoľniť tesne pod úroveň 2%. Najbližší mesiac (t.j. marec) by však mal bázicky efekt pri potravinách ešte naopak nakrátko dočasne medziročný rast cien potravín skôr zrýchľovať (v dôsledku nestabilnej sezóny u cien zeleniny).

Autorom je Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank