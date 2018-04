Prečo je spoplatnenie plastových tašiek zlé pre našu peňaženku aj životné prostredie

Zdroj: Fee

V januári britská vláda oznámila svoj úmysel rozšíriť daň z plastových tašiek na všetky obchody. Dnes len firmy, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov, musia zaviesť poplatok za plastové tašky na jedno použitie. Na Slovensku platí od 1. januára 2018 povinnosť pre predajcov spoplatniť a taktiež alternatívne poskytovať iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur. V USA niektoré štáty alebo mestá išli ešte ďalej ako je spoplatnenie, zaviedli úplný zákaz plastových tašiek.

V roku 2011 agentúra pre životné prostredie Spojeného kráľovstva uverejnila predbežne vypracované hodnotenie životného cyklu tašiek používaných v supermarketoch. Cieľom bolo stanoviť environmentálnu záťaž rôznych tašiek, ktoré sa používajú, a ich opätovné použitie. Zámerom bolo informovať tvorcov verejnej politiky o dôsledkoch, ktoré by mohol zákaz priniesť. Netreba dodávať, že politici nemali priveľký záujem o hodnotenie predloženej správy.

V časti nazvanej "potenciál globálneho otepľovania" (GWP), agentúra posúdila vplyv na životné prostredie podľa abiotického vyčerpania (zneškodňovanie produktov vyrábaných ropou), okysľovania (vplyv na pôdu, sladkovodné útvary a oceány) eutrofizácia (živiny obsiahnuté vo vode), toxicita pre ľudí, sladkovodná ekotoxicita, morská vodná ekotoxicita, suchozemská ekotoxicita a fotochemická oxidácia (znečistenie ovzdušia). Vedci potom skúmali, koľkokrát sa taška bude musieť opätovne použiť, aby mala rovnaký vplyv na životné prostredie ako bežná taška HDPE (polyetylén s vysokou hustotou), na ktorú sú ľudia najčastejšie pri nákupoch zvyknutí.









Dospeli k takémuto záveru:

- papierová taška 4-krát,

- LDPE taška 5-krát,

- netkaná PP taška 14-krát,

- bavlnená taška 173-krát.

Teraz otázka. V skutočnosti koľkokrát opakovane používame rovnakú tašku? Správame sa skutočne ekologicky zodpovedne pri využívaní nákupných tašiek?

V správe sa použili dve austrálske štúdie, ktoré udávajú, že to tak celkom nie je. Očakávanú dĺžku životnosti pre jednotlivé tašky na základe čísel z praxe zadefinovali takto:

- papierové vrecká: najčastejšie len jednorazové použitie,

- LDPE (polyetylén s nízkou hustotou): 10 až 12 krát,

- netkané PP (polypropylénové) tašky: nehodnotili sa,

- bavlnené tašky: v priemere 52 krát.

Aj keby sme takéto opätovné použitie alternatívnych tašiek zdvojnásobili, papierové a bavlnené tašky sa ani tak nedostanú na hodnotu požadovanú v GWP. V skutočnosti by mnohé krajiny s nižším sklonom k ​​opätovnému použitiu tašiek mali ešte väčší problém. Jedine LDPE tašky prekonávajú v opätovnom použití číslo udávané GWP, avšak väčšina daní z plastu a obalov zahŕňa aj LDPE tašky, čo znemožňuje politiku adekvátnej náhrady z pohľadu efektivity.



najlepšou alternatívou by mohli byť netkané PP tašky, čo sú netkané textílie spojené dohromady spletím a perforáciou fólií mechanicky, tepelne alebo chemicky. Ale sú aj ťažšie ako „igelitky“ a neforemnejšie pre každodenné nosenie. Ich väčšiu zaužívanie v praxi si vyžaduje intenzívny posun správania sa, jedine masívnejšie nasadenie, by bolo účinné z environmentálneho hľadiska. Kým sa to dosiahne, môžu uplynúť roky. Do vtedy ale spotrebitelia budú používať tašky, ktoré majú horší vplyv na životné prostredie, ako keby pri každom nákupe použili plastovú tašku na jedno použitie.

Najväčšou zaujímavosťou tohto výskumu je, že napriek svojmu zámeru informovať verejných činiteľov o vhodnosti nastolenej politiky, nezaujal. Trend ukazuje pravý opak, problém s otvorenou diskusiou na túto otázku je ešte väčší. Predstavte si, že by sa o výsledkoch dozvedeli zodpovední sediaci v parlamentnom environmentálnom výbore. Reakcia by asi bola taká, že je nutné v tomto smere lepšie vzdelávať obyvateľstvo a z dlhodobého hľadiska zakázať aj iné tašky. Ak si budú myslieť, že takéto opatrenie zlepšuje vplyv na životné prostredie, napriek zisteniam, ktoré naznačujú pravý opak, potom sa politika zavedie.

Aj v tomto prípade je dôležitým posolstvom, že opatrenia, ktoré intuitívne znejú rozumne, môžu mať nezamýšľané následky.