Google mení politiku, už žiadne reklamy na Bitcoin

Spoločnosť Google, ktorá je najväčším poskytovateľom digitálnej reklamy na internete, v utorok oznámila, že od júna plánuje zmeniť svoju reklamnú politiku pre určité finančné služby vrátane kryptomien. Nové obmedzenie by sa vzťahovalo na priestor na platformách Google, ako je YouTube, a na webové stránky tretích strán, kde spoločnosť Google predáva reklamný priestor. Obmedzenia reklamy v oblasti kryptomien sú podobné obmedzeniam, ktoré Google používa aj na iné formy reklám vrátane propagácie zakázaných položiek alebo sexuálne explicitného obsahu.

Rozhodnutie spoločnosti prichádza po tom, čo Facebook v januári oznámil, že zakáže všetky reklamy pre Bitcoin a iné kryptomeny, aby zastavil zavádzajúcu a klamlivú propagáciu. Celkovo Google a Facebook majú dominanciu v ponuke reklamy na internete z hľadiska výnosov.

Google zatiaľ zverejnilo len krátke oznámenie na stránke s pravidlami inzercie, bližšie nešpecifikoval, prečo spoločnosť plánuje odmietnuť tento druh inzercie. Spoločnosť uviedla, že zákaz sa vzťahuje aj na obsah súvisiaci s kryptomenami "vrátane, avšak nie výlučne, ​​počiatočnej ponuky mincí, obchodovania s kryptomenami, virtuálnych peňaženiek, či búrz."



Goggle upozornil, že vlani museli odstrániť 3,2 miliardy reklám, ktoré porušovali jej pravidlá. To predstavuje takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2016, píše agentúra Reuters. "Je to viac než stovka zlých reklám za sekundu. Znamená to, že sme schopní zablokovať väčšinu zlých reklám skôr, než ovplyvnia ľudí," tvrdí manažér Googlu Scott Spencer, ktorý má na starosti reklamu. Firma podľa neho zablokovala napríklad 79 miliónov reklám, ktoré sa snažili prilákať používateľov na stránky so škodlivým softvérom.

Šialenstvo okolo Bitcoinu a iných kryptomien vyvolalo obavy z podvodníkov, ktorí používajú on-line reklamy na získanie potenciálnych obetí lákajúc na nárast cien väčšiny virtuálnych mien. Reklama pre nové virtuálne meny sa vo väčšej miere začala objavovať koncom minulého roka, keď ceny kryptomien výrazne vyskočili.





Mnoho začínajúcich podnikov predávalo svoje vlastné virtuálne meny v takzvaných počiatočných ponukách mincí, ktoré sa stali populárnym spôsobom získavania peňazí na financovanie nových softvérových projektov. On-line inzercia bola populárnym spôsobom, ako predávať mince novým zákazníkom. V posledných mesiacoch americkí regulátori objasnili, že mnohé z ponúk mincí boli s najväčšou pravdepodobnosťou nelegálne. To spôsobilo zníženie cien väčšiny virtuálnych mien a utlmilo trh s kryptoreklamou.

Pred vkladaním svojich úspor do najrôznejších kryptomien varovali aj európske orgány dohľadu. Podľa nich sú riziká spojené s nákupom alebo držaním virtuálnych mincí veľmi vysoké, predovšetkým kvôli extrémnej volatilite a riziku vzniku bubliny. Pod spoločné vyhlásenie o možných investičných rizikách sa spoločne podpísali Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.

Dohľadové inštitúcie sa pritom zhodujú, že riziko nepredstavuje iba najpopulárnejší Bitcoin, ale aj ďalšie virtuálne mince. "Tie sú v poslednom čase veľmi volatilné, čo znamená, že u nich dochádza k výrazným denným výkyvom cien," píše sa v správe. "Pri väčšine virtuálnych mien dochádza k extrémnym cenovým výkyvom, pričom tieto meny vykazujú jasné známky cenovej bubliny. Ak sa rozhodnete nakúpiť virtuálne meny alebo finančné produkty s virtuálnymi menami ako podkladovým aktívom, mali by ste si uvedomiť, že by ste mohli prísť o značnú časť svojej investície alebo dokonca o všetky investované peniaze," uviedli dohľadové inštitúcie.

Tie zároveň poukázali tiež na to, že vklady do Bitcoinov nie sú vôbec poistené a užívatelia tak môžu ľahko prísť o všetky svoje vložené prostriedky bez akejkoľvek náhrady.