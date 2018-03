Finančná zodpovednosť: Čo by ste urobili s neočakávaným príjmom?

Zdroj: MarketWatch

Foto: thinkstock

dnes 0:05 -

Pracovníci Federálnej rezervnej banky v New Yorku spoločne s akademickou obcou z University of Chicago a Arizona State University pripravili prieskum v ktorom oslovili viac ako 2500 ľudí. Otázky boli vybrané tak, aby našli odpoveď na očakávania spotrebiteľov.



Čo by ste urobili, keby ste nečakane dostali 5 stovák, alebo naopak, ak by ste o rovnakú sumu prišli? Výskumníci zistili, že spotrebitelia reagujú na tieto dve otázky veľmi odlišne.



Len 19 % ľudí uviedlo, že by zvýšili svoje výdavky, ak by mali neočakávaný zisk vo výške 500 dolárov, podľa štúdie, ktorú zverejnil americký Národný úrad pre ekonomiku. Porovnateľne, 75 % ľudí uviedlo, že nebudú prispôsobovať svoje výdavky v reakcii na takýto neočakávaný príjem. Inými slovami, nebudú sa ponáhľať peniaze utratiť za niečo úplne nepodstatné. Až pri bonuse vo výške 2000 USD 27 % opýtaných uviedlo, že by sa rozhodli minúť viac peňazí a 39 % sa k takejto možnosti prikláňa pri neočakávanom príjme vo výške 5000 USD.

Avšak tí, ktorí priznali, že by svoje výdavky zvýšili ak by získali mimoriadnu prémiu 500 dolárov, povedali, že väčšina týchto výdavkov by nesmerovala do spotrebného tovaru. Prednosť by dostali dovolenky, návšteva reštaurácie, či charitatívne dary. Čo ale z finančného hľadiska nie je až tak rozumné rozhodnutie. Ale v odpovediach cítiť, že sa niečo zmenilo. Tí, ktorí by kvôli neočakávanému príjmu zvýšili svoje výdavky, z nejakého dôvodu už neberú do úvahy "dlhodobú spotrebu" ako je napríklad rekonštrukcia domácnosti.









Spotrebitelia pravdepodobne reagujú viac na stratu

Strata sa ukázala ako presvedčivejší argument pre úpravu nákupných zvyklostí spotrebiteľov. Takmer polovica respondentov uviedla, že by okamžite prehodnotila svoje útraty, ak by neočakávane prišli o 500 dolárov. A polovica z tých, ktorí povedali, že nebudú utrácať viac po 500 dolárovom bonuse, priznala, že by svoje výdavky znížili ak by sa museli vyrovnať so stratou vo výške 500 dolárov. Finančná zodpovednosť im teda niečo hovorí.

Avšak 39 % respondentov, ktorí uviedli, že zvýšia svoje výdavky po neočakávanom príjme 500 dolárov, tvrdí, že nebudú znižovať svoje výdavky po strate 500 dolárov. "Mnohé z domácností, ktoré reagujú na zisk vo výške 500 dolárov, majú v skutočnosti k dispozícii vyššiu likviditu, preto nemusí byť prekvapujúce, že sa dokážu ľahko vyrovnať so stratou vo výške 500 dolárov", píšu vedci. Inými slovami, 500 dolárov nie je pre týchto ľudí zaujímavá suma, pretože pravdepodobne majú po ruke viac peňazí a nemajú problém ich minúť.



Inšinkt v súlade s odporúčaniami



Hoci sa výskum zameriava na americké domácnosti, podobnú situáciu, pokiaľ ide o úspory, vidíme aj inde vo svete. Ako by sme zabúdali na dôležitosť núdzového fondu, nemáme dostatok hotovosti v podobe úspor pre nepredvídateľné situácie. Pokiaľ ide o nečakané bonusy, väčšina odborníkov v oblasti financií naznačuje, že aspoň určitú časť z nich by sme mali odložiť na horšie časy. Zistenia z tejto novej štúdie preto naznačujú, že spotrebitelia by mali veriť svojmu inštinktu a radšej nečakané bonusy ušetriť, než ich minúť na dovolenku alebo jedlo.



Ani úprava výdavkov pri neočakávaných príjmoch nie je úplne bezchybná. Niektorí finanční poradcovia odporúčajú, aby sme nečakané peniaze použili v prvom rade na splácanie dlhov. Iní zas hovoria o inteligentnom míňaní, teda skôr o vynaložení prostriedkov na renováciu domu alebo na zaplatenie si kurzu na zvýšenie ceny na trhu práce. Oba výdavky by sa zhodnotili, buď zvýšením hodnoty nehnuteľnosti, alebo v tom príjemnejšom prípade, vyššou sumou na výplatnej páske.