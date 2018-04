Iba špekulácia: Kryptomeny ako pripomienka základov investovania

Zdroj: dailyworth

Vysvetľovať čo sú kryptomeny, asi už zmysel nemá. Hovorí sa im aj kryptoaktíva, digitálne meny, virtuálne peniaze. Najznámejším predstaviteľom je bitcoin, ktorý sa stal populárnou investíciou v roku 2017. Sledovanie horúčkovitého nárastu investícií do bitkcoinov, a následné výkyvy jeho ceny, bolo pre mnohých osvietením. Dokázal nám pekne pripomenúť, že väčšina z nás by sa mala skôr zamerať na skutočné investovanie.

Vloženie peňazí do bitcoinu je viac špekulácia ako investovanie

Špekulácia znamená, že existuje príliš veľa neurčitých faktorov, ktoré narúšajú istotu, že hodnota aktíva bude rásť, pričom hrozí riziko úplnej straty. Alternatívne investícia, ako je napríklad indexový fond, má k dispozícii desaťročia údajov o výkonnosti, sleduje akciový trh a dodržiava určité vzorce. Samozrejme, aj indexové fondy čaká rast rovnako ako prepad, ale v priebehu 10-ročného obdobia je dokážete urobiť odhad celkových výnosov. Ak by sme to mali porovnať so špekuláciou ako sú kryptomeny, potom skôr vychádza paralela s anjelským investorom. Aj ten dúfa, že dosiahne výrazné výnosy, ale zároveň môže stratiť všetko.

Rast z minulosti neznamená budúci rast

Vždy sa objavuje nový trend o ktorom ľudia radi hovoria. Raz sú to akcie Appleu, inokedy investovanie do nehnuteľností na prenájom, zlata, a teraz sú to kryptomeny. Ale nie vždy sa oplatí veriť tomu, čo čítate a všade o tom počujete. Niekedy je to skutočne len rozruch okolo ničoho. Zbytočný humbug. Určite sa nájdu investície, ktoré v určitom čase pekne zarobili. Aspoň tak to tvrdia príbehy šťastných ľudí, ktorí sa svojim rýchlym zbohatnutím potrebujú pochváliť. Ale neexistuje nič trvalé, ani absolútne isté. Výkonnosť v minulosti nie je nevyhnutne indikátorom budúceho rastu. Napriek tomu, ak sa naozaj chcete pokúsiť "dostať sa k peniazom" takýmto spôsobom, nezabudnite, že musíte vziať do úvahy všetky faktory ovplyvňujúce budúci výkon investície. A zvážte riziko, ktoré si skutočne môžete dovoliť. Žiadne úvery, či predaj majetku len preto, že sa črtá stávka na istotu.





Rozmanitosť posilňuje náš svet, diverzifikácia vaše portfólio

Vleni sme boli svedkami masívneho presunu. Mnohí „investori“ sa začalo zbavovať svojich podielových fondov a tieto peniaze presunuli do kryptomien. Pritom medzi základnými poučkami neskúseného investora je aj tá, čo treba urobiť, aby sa zabezpečilo, že peniaze sa budú bezpečne a stabilne množiť. Ako zohľadňovať bežné prepady a rasty na trhu. Pravidlom číslo jedna je diverzifikácia. Rozložte si svoj kapitál do rôznych typoch investícií: akcie, dlhopisy, podielové fondy, ETF, nehnuteľnosti a pod. Dokonca ak sa v portfóliu objaví aj nejaký bitcoin, bude to v poriadku. Jednoducho všetky vajíčka nepatria do jediného koša. Neskúšajte si zabezpečiť svoj život výhradne jednou vecou.

Nepreceňujte dôveryhodnosť žiadneho finančného experta

Počas minuloročného bitcoinového šialenstva boli sociálne médiá plné otázok, ako a či vôbec, investovať do bitcoinov. Záplava fake news sa objavila aj v tejto oblasti. Ukázalo sa, koľko "investujúcich expertov" poskytovalo vecne nesprávne informácie. Ale tu ani nejde o dobornosť, keďže nikto, dokonca ani väčšina finančných poradcov, nemôže s istotou povedať, či investícia bude generovať výnos, alebo naopak stratu. Ak to niekto tvrdí, radšej sa pustite opačnou cestou. Najskôr si objasnite základy investovania, aby ste dokázali odhaliť horúčku a až potom urobte rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre vás a vaše peniaze.